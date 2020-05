Suporterii dinamovişti au strâns jumătate de milion de euro prin programul socios

F.C Dinamo Bucureşti

"Oameni de milioane! 6.515 care au adus o jumătate de milion de euro. Şi nu banii aceştia au ţinut Dinamo în viaţă, ci oamenii din spatele acestor sume şi credinţa lor că Dinamo nu va muri niciodată. 90% din aceşti 500.000 de euro au fost strânşi în ultima jumătate de an. Asta ne dă şi mai multă speranţă. 6.515 ''câini'' pe care te poţi baza. Şi numărul lor este într-o continuă creştere. Vino şi tu alături de noi! Înscrie-te aici www.programddb.ro şi urmează paşii! 48 de euro/an înseamnă 4,5 lei/săptămână. Să vă fie frică, Dinamo se ridică!", se arată în mesajul asociaţiei publicat pe site-ul de socializare citat.



Asociaţia suporterilor dinamovişti "Peluza Cătălin Hîldan" a lansat, la 29 mai 2018, proiectul socios "Doar Dinamo Bucureşti" prin care fanii pot deveni acţionari. Potrivit proiectului, fanii au la dispoziţie două variante pentru a deveni membri DDB: pot cotiza cu 48 de euro pe an sau cu 1.948 de euro pe an.



În ultima perioadă, având în vedere situaţia dificilă din punct de vedere financiar pe care o traversează FC Dinamo precum şi instabilitatea de la nivelul acţionariatului clubului, mai mulţi oameni de fotbal au donat bani sau au devenit membri cotizanţi precum Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, Cristian Borcea, Cornel Şfaiţer, Ionuţ Nedelcearu, Nicolae Stanciu, George Ţucudean, Cosmin Moţi, Dorin Rotariu sau Dragoş Grigore.



Asociaţia Suporterilor "Peluza Cătălin Hîldan" a cumpărat în luna februarie a acestui an 10,06% din acţiunile deţinute de Ionuţ Negoiţă la gruparea bucureşteană prin programul socios "Doar Dinamo Bucureşti" (DDB).

sursa

agerpres.ro

ŞTIRILE ZILEI