Supărări de Ziua Europei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Hrănindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul întrebării rolul și relevanța Uniunii Europene", a declarat președintele. Reacția celor vizați n-a venit imediat, așa cum ne așteptam. Doar primul general al Capitalei s-a plans că n-a avut parte de un protocol pe măsura așteptărilor.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat după recepția de la Cotroceni că reprezentanții Administrației Prezidențiale i-au cerut să plece din zona în care se aflau miniștrii și au trimis-o într-o zonă în care a rămas izolată. Motivul, susține Firea, ar fi fost refuzul președintelui de a da mâna cu ea .

"La un moment dat , o domnişoară de la protocol a insistat foarte mult să plec de lângă doamna prim-ministru, pentru că în aceea zonă sunt doar miniştri. Atât doamna Carmen Dan, Olguţa Vasilescu și doamna Pintea au insistat să rămân lângă dumnealor, subliniind că sunt al doilea om că număr de voturi din ţară, reprezint Capitală României şi pot să rămân în zona guvernamentală. Au venit din nou cavalerul şi domnişoara de la Cotroceni, insistând să mă deplasez din aceea zonă şi să merg în cealaltă parte decât zona guvernamentală, spunând că voi fi tot în primul rând, lângă domnii Dragnea, Băsescu, Constantinescu şi cu Patriarhul", a declarat Gabriela Firea, la un post de televiziune.

Problemele nu s-ar fi oprit aici, susține edilul Capitalei. Gabriela Firea acuză acuză faptul că, odată ajunsă în zona indicată de protocol, nu ar fi existat un bilețel cu numele acesteia . „Pentru a nu crea o dispută şi un dialog care nu își avea locul, am plecat, deși mi se părea ilogic să plec de acolo. (...) Când am ajuns acolo (în locul indicat de protocol - n.r.), erau mai multe bilețele și numele meu nu l-am regăsit în zona indicată de protocol și practic nu am știut unde să mă așez, a precizat Firea.

Jurnalistul Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ultima Ediție, a spus că dacă ne gândim la reacția de după momentul recepției a adversarilor lui Klaus Iohannis, ne dăm seama că niciunul nu merită să fie președinte. Deoarece din tot acest moment cel mai grav lucru este acuzația adusă de Klaus Iohannis - că forțe din România, sigur se referea la PSD, vor să ieșim din Europa. Acestă declarație, care după părerea mea este incorectă, trebuia să trezească inclusiv reacția Gabrielei Firea, nu pe ideea că nu avea bilețele. Pentru că în România, nici o forță politică nu va vrea să iasă din Europa, există însă o preocupare a unor forțe politice, a unor jurnaliști în legătură cu felul în care ne comportăm noi la nivel înalt în UE, a spus Ion Cristoiu.

ŞTIRILE ZILEI