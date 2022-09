"Sunt cea mai fericită femeie din lume. Mi se pare că acesta este un vis și că mă voi trezi în curând ", spune soția unui luptător Azovstal, eliberat în schimbul de prizonieri

Alina Volovik povesteşte cum a primit un telefon de la un bărbat pe care nu l-a recunoscut la început ca fiind soțul ei. Artem Volovik este un pușcaș marin ucrainean care a luptat la Uzina siderurgică Azovstal la începutul acestui an, înainte ca tot Mariupolul să fie capturat de forțele ruse.

"La început, nu am înțeles ce se întâmpla și unde se află", povesteşte Alina Volovik. "Dar el a spus: 'Dragă, sunt deja în Ucraina! A avut loc un schimb'".

"Am început să țip, îmi tremurau mâinile", a spus ea. "Acum sunt cea mai fericită femeie din lume".

Rusia a eliberat miercuri 215 persoane aflate în custodia sa, inclusiv cetățeni străini care au luptat pentru Ucraina.

The released defender of Mariupol Dmytro "Orest" Kozatsky with his family.



Dmitry is the author of famous photos from the Azovstal plant. For them, he received prestigious European awards during his time in captivity. pic.twitter.com/lXgsOH0Ysj