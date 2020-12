Summitul UE: Acord privind bugetul multianual şi Planul de relansare economică

Liderii europeni au ajuns la un acord pentru deblocarea viitorului buget al Uniunii Europne și a pachetului de redresare economică, a anunțat pe Twitter președintele Klaus Iohannis.

„Acord important astăzi prin deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de relansare economică. România este pregătită să folosească aceste fonduri pentru reforme și investiții în sectoare cheie, în beneficiul tuturor românilor”, arată mesajul.

Președintele a participat la reuniunea Consiliului European.

"Acord în privinţa bugetului multianual şi a Planului de relansare «Viitoarea generaţie UE». Acum putem începe implementarea şi reconstruirea economiilor noastre. Planul de relansare crucial va stimula tranziţia ecologică şi digitală", a anunţat, prin Twitter, Charles Michel, preşedintele Consiliului European.

Ungaria şi Polonia, care contestau introducerea mecanismului privind respectarea normelor statului de drept, blocau procedura de aprobare a bugetului UE pentru perioada 2021-2027, în valoare de 1.074,3 miliarde de euro, şi a Planului UE de relansare economică, în valoare de 750 de miliarde de euro.

