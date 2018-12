Summit pe tema Brexit, joi, la Bruxelles, după ce premierul britanic a amânat votul pentru acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană

'Am decis să convoc un summit #EUCO (Consiliul European) privind Brexitul joi. Nu vom renegocia acordul, inclusiv 'plasa de siguranţă', dar suntem gata să discutăm despre modul în care putem facilita ratificarea britanică. Întrucât timpul este pe sfârşite, de asemenea vom discuta despre stadiul nostru de pregătire pentru un scenariu de ieşire fără acord', a anunţat Donald Tusk într-un mesaj pe Twitter, după anunţarea amânării votului din parlamentul britanic.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.