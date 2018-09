Summit istoric în București EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ulterior, Președintele României va susține declarații de presă, alături de Președintele Croației, doamna Kolinda Grabar-Kitarović, de Prim-ministrul Poloniei, domnul Mateusz Morawiecki, și de domnul Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA.

Agenda președintelui Klaus Iohannis în ziua a doua a Summitului „Inițiativa celor Trei Mări”

10:40 Ceremonia Oficială a Sosirii la Palatul Cotroceni

10:55 Fotografie de familie la Palatul Cotroceni

11:00 Sesiune plenară - ”An Initiative which delivers - key projects in energy, transport, digital interconnections. The 3SI as catalyst for the cohesion and convergence of the EU and for the strengthening of the transatlantic link”

13:00 Declarație de presă a Președintelui României, Președintelui Croației, Prim-ministrului Poloniei și Secretarului pentru Energie al SUA

13:45 Dejun oficial Palatul Cotroceni

15:15 Primirea Secretarului pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, domnul Rick Perry Palatul Cotroceni

La Romexpo continuă discuțiile pe teme economice.

Evenimentul este dedicat celor 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră. Ministrul german de Externe şi secretarul Statelor Unite pentru Energie sunt si ei la Bucuresti.

Summit-ul a început cu un forum economic la care au participat 600 de invitați. Evenimentul îşi propune dezvoltarea economică a statelor din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est.

Pentru această reuniune s-au luat măsuri excepționale de securitate. Au fost implicate Poliţia, Jandarmeria, geniştii, pompierii şi toate serviciile secrete, iar traseele oficialilor au fost verificate amănunţit.

Ziua de ieri s-a încheiat cu un dineu organizat la Palatul Cotroceni, unde gazdă a fost președintele Klaus Iohannis.

