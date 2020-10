Suflet Colectiv EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Notele și versurile le avea de mult în minte, dar flacările din Colectiv, care i-au afectat mâinile, l-au împiedicat pe Alex ani buni să le așeze pe portativ.

Alex Penescu: "Am pornit de la ideea piesei, care a apărut probabil cât eram eu în comă, pentru că m-am trezit cu ea în cap şi am trecut prin momentele în care am compus-o pur şi simplu în minte, fără să pot să pun mâna pe niciun instrument. Am ajuns ani mai târziu la momentul în care am putut, în sfârșit, să încep să pun puţintel mâna pe pian (...). A fost un drum lung, pe de o parte plin de satisfacţii şi bucurii, cu micile mele frustrări inerente apropo de ce pot să fac acum versus de ce puteam face înainte, dar am strâns din dinți, le-am depăşit".

Imaginile din clip sunt metaforice. Ne amintesc de clipele cumplite, dar nu le și vedem.

"Suflet Colectiv" reunește muzicieni de renume: Călin Pop de la Celelalte cuvinte și Costin Adam, solistul trupei Pheonix.

Alex, ca și alți supraviețuitori, continuă să lupte.

