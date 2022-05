Suedia vrea să urmeze Finlanda EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Candidatura Finlandei și, posibil, a Suediei au fost discutate la reuniunea informală a miniștrilor de externe din NATO de la Berlin. La Stockholm, aderarea țării la NATO este considerată un avantaj care va spori securitatea țării scandinave. În egală măsură va creste stabilitatea în zonele mărilor Nordică și Baltică. Este de așteptat ca Suedia să urmeze exemplul Finlandei și să-și anunțe candidatura luni.

Invazia Rusiei în Ucraina a forțat Suedia și Finlanda să-și shimbe politica de neutralitate și să aleagă alianța cu cele 30 de națiuni din NATO. Dar, de la anunțarea candidaturii la aderarea propriu-zisă nu este un drum ușor. Tucia nu susține intrarea celor două state nordice în alianță.

RECEP TAYYIP ERDOGAN, preşedintele Turciei: "În acest moment urmărim ce se întâmplă cu Suedia şi Finlanda, dar nu avem o perspectivă pozitivă. În trecut, diverse guverne ale Turciei au greşit în privinţa aderării Greciei, iar acum, atitudinea Greciei împotriva Turciei este susţinută de NATO. Nu vrem să repetăm aceleaşi greşeli. Mai mult, ţările scandinave găzduiesc organizaţii teroriste."

În ciuda declarațiilor de la Ankara, Finlanda îndeamnă la calm.

PEKKA HAAVISTO, ministrul de externe al Finlandei: "Am fost în contact permanent cu colegul meu turc Cavusoglu în această primăvară şi am vizitat Turcia de două ori în această perioadă şi am oportunitatea să mă văd din nou cu el la Berlin şi să continuăm discuţiile. Trebuie să avem răbdare în acest proces care nu se poate realiza într-o singură zi."

Cererea de aderare la NATO trebuie aprobată de toate statele membre și, apoi, ratificată de parlamentele celor două țări. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a discutat telefonic cu omologul finlandez și cu prim-ministrul Suediei, pe care i-a asigurat că Washingtonul vă susține în continuare politica ușilor deshise. Eventuala aderare a celor două țări va reconfigura harta geopolitică a Europei și va crea un zid de securitate impenetrabil de la Arctica la Marea Neagră.

