Suedia suspendă plățile către Pfizer și cere explicații despre numărul de doze dintr-un flacon

Pfizer

Suedia vrea lămuriri despre numărul de doze care i-au fost facturate, după ce Pfizer a facturat câte 6 doze per flacon, în loc de cele 5 convenite.



Autoritățile din această țară vor acum ca Bruxellesul şi Pfizer să ajungă la un acord cu privire la câte doze sunt conţinute într-un flacon.



"Până acum, noi am spus companiei că trebuie să aşteptăm cu facturile care sunt disponibile până obţinem claritate despre ce se aplică", a declarat epidemiologul-şef, Anders Tegnell, pentru Dagens Nyheter.



Pfizer Suedia a refuzat să comenteze pentru Reuters, însă a precizat pentru Dagens Nyheter că a facturat pentru 6 doze per flacon.



Uniunea Europeană şi Pfizer au convenit iniţial că fiecare flacon va conţine 5 doze, însă ulterior s-a descoperit că pot fi extrase 6 doze cu ajutorul unei seringi speciale.



"Este inacceptabil. Dacă o ţară are mijloace doar pentru a extrage 5 doze, înseamnă că a primit mai puţine doze pentru acelaşi preţ', a declarat coordonatorul suedez al vaccinării, Richard Bergstrom.

Sursa: Agerpres

