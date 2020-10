Suedia le recomandă vârstnicilor să nu se mai izoleze, chiar dacă numărul infectărilor este în creștere

Ministrul Sănătăţii din Suedia, Lena Hallengren / FOTO: Captură YouTube

Decizia survine în vreme ce multe state europene reimpun restricţii pentru a limita creşterea vertiginoasă a contagierilor, însă Agenţia de sănătate publică afirmă că nu a găsit dovezi despre un al doilea val al epidemiei în Suedia.



Ţara scandinavă a ales o abordare diferită faţă de majoritatea statelor europene în lupta cu pandemia, mizând pe conformarea voluntară a cetăţenilor faţă de distanţarea socială, chiar dacă a izolat căminele, după ce printre rezidenţi s-au înregistrat numeroase decese.



Numărul de noi infectări a crescut constant în Suedia în ultimele săptămâni, deşi rămâne la niveluri mai scăzute faţă de mărimea populaţiei prin comparaţie cu multe ţări europene, unde zilnic sunt raportate noi recorduri.



Suedia a raportat până acum în jur de 107.000 de cazuri de infectare şi 5.900 de decese. Miercuri au fost anunţate 975 de infectări şi 7 decese, mult sub statisticile de la vârful epidemiei în primăvară, dar peste bilanţurile din timpul verii.



"Agenţia de sănătate publică a decis că persoanele vârstnice şi cele din grupele speciale de risc vor fi supuse aceloraşi recomandări ca şi restul populaţiei", a declarat joi ministrul Sănătăţii, Lena Hallengren.



Per total, mortalitatea de COVID-19 a fost de multe ori mai mare în Suedia decât în ţările vecine nordice, dar mai scăzută decât în unele state care au adoptat măsuri mai restrictive, precum Spania şi Marea Britanie.



Până acum, persoanelor de peste 70 de ani li se recomanda să evite contactele fizice, transportul public, magazinele şi alte locuri publice, măsuri despre care oficialii spun că au coborât rata infectărilor, dar care au avut un impact negativ semnificativ asupra stării de bine a multor vârstnici.



Potrivit agenţiei, odată cu ratele de infectare mai scăzute, o mai bună cunoaştere despre cum trebuie abordată boala şi un sistem de sănătate care nu se mai află sub aceeaşi presiune ca în primăvară, vârstnicii ar trebui să urmeze acum recomandările generale adresate tuturor suedezilor.



Acestea includ evitarea adunărilor numeroase, rămânerea la domiciliu la primele semne de boală şi păstrarea distanţei fizice.



Ministrul Lena Hallengren a atenţionat totuşi că aceasta nu înseamnă o revenire la normal.



"Viaţa de zi cu zi nu poate fi aşa cum era înainte de pandemie. Însă există multe moduri de a trăi care nu înseamnă simpla supravieţuire", a afirmat ea.

ŞTIRILE ZILEI