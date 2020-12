Femeia risca 7 ani de inchisoare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În acest bloc de la periferia capitalei Stockholm locuiește femeia de 70 de ani despre care toți vecinii credeau că este singură.

Nu am văzut pe nimeni care să vină în vizită, pe nimeni altcineva care să iasă sau să intre în apartament. Doar ea. Am crezut mereu că este o persoană foarte singură, spune un vecin.

Atunci când femeia s-a îmbolnăvit și a fost dusă la spital, fiica ei a mers să vadă ce e cu casa și și-a descoperit fratele despre care nu mai știa nimic.

Când am zis "Bună" şi am intrat în bucătărie, a sărit de pe scaun. Nu credeam că o să mă recunoască dar când am aprins lumina şi m-a văzut a început să-mi spună pe nume. Tot repeta numele meu, mărturisește sora bărbatului ținut captiv.

Bărbatul, acum în vârstă de 40 de ani, era ținut în casă și în condiții precare de cel puțin 28 de ani. Atunci a plecat de acasă fiica femeii, după ce comportamentul acesteia din urmă s-a deteriorat. Potrivit spuselor tinerei, a mai avut un frate care a murit. Când s-a născut acesta mama i-a dat același nume și a devenit foarte protectivă. L-a retras de la școală când avea 11 sau 12 ani și îl ținea cu forța alături de ea.

Am povestit mereu la şcoală despre problemele de acasă dar nimeni, absolut nimeni nu m-a crezut. Niciodată nu am fost crezută, mai spune sora bărbatului ținut captiv.

Bărbatul salvat a fost operat de urgență din cauza stării de sănătate foarte precare dar viața sa nu este în pericol.

Mama, aflată la rândul său în spital, a fost plasată în arest pe durata anchetei și, dacă va fi găsită vinovată pentru privare de libertate, riscă până la 7 ani de închisoare.

