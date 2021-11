SUEDIA | Doi morți și o persoană accidentată înaintea unui concert-tribut dedicat grupului ABBA. Artiștii suspendă pentru o zi promovarea noului lor album

Suedia, polițiști / FOTO: shutterstock.com

Grupul suedez ABBA, care va lansa vineri un nou album de studio după o pauză de 40 de ani, intitulat "Voyage", a anunţat miercuri că va suspenda pentru 24 de ore activităţile ce privesc promovarea acestui material discografic, după ce două persoane au murit marţi seară cu puţin timp înainte de debutul unui concert-tribut organizat în Suedia, informează AFP.



Marţi seară, într-o sală de concerte din Uppsala, oraş aflat la 70 de kilometri nord de Stockholm, un octogenar a murit după ce a căzut de la etajul al şaptelea, cel mai probabil în urma unui accident, şi a ucis un alt spectator în urma căderii sale, sub privirile numeroşilor martori aflaţi la parterul clădirii.



Sala de concerte urma să găzduiască evenimentul "Thank You For The Music", un spectacol omagial dedicat pieselor compuse de Bjorn Ulvaeus şi Benny Anderson, cei doi membri de sex masculin din componenţa grupului ABBA. În programul show-ului erau incluse mai multe coveruri ale unor piese celebre din repertoriul trupei suedeze.



"Din cauza evenimentului tragic care s-a produs la un concert-tribut organizat în Suedia ieri seară (marţi seară, n.r.), am decis să amânăm pentru mâine lansarea clipului de promovare a viitorului nostru concert", a anunţat grupul ABBA într-un mesaj distribuit pe reţelele de socializare.



Pe lângă lansarea apropiată a noului său album, anunţat oficial la începutul lunii septembrie, legendarul grup suedez este implicat în prezent în construirea la Londra a unei săli care va găzdui începând din mai 2022 un spectacol special, ce va fi susţinut de patru "avataruri" digitalizate ale celor patru membri ai trupei.



Forma exactă a acestor avataruri, create de o companie specializată în efecte vizuale, care a lucrat pentru mai multe filme din franciza cinematografică "Star Wars", rămâne deocamdată învăluită în mister, iar membrii grupului au spus că ele nu vor fi "doar nişte simple holograme".



Aceste creaţii digitale vor fi reprezentări virtuale ale celor patru membri ai grupului ABBA, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus şi Benny Anderson, şi vor reproduce chipurile lor din anul 1979.

Incidentul s-a produs marţi seară cu aproximativ 30 de minute înaintea unui concert-tribut dedicat trupei ABBA, care urma să înceapă la ora locală 19:30, a precizat acelaşi purtător de cuvânt.

Aproximativ 1.000 de persoane s-au reunit la Sala de Concerte şi Congrese din Uppsala, un oraş aflat la 70 de kilometri nord de capitala Suediei, Stockholm, pentru a asista la acel eveniment muzical, potrivit Poliţiei locale.



Cu puţin timp înainte de începerea concertului, un bărbat de aproximativ 80 de ani a căzut de la etajul al şaptelea peste doi spectatori - un bărbat şi o femeie, ambii în jurul vârstei de 60 de ani -, care se aflau în foaierul de la parterul sălii.



Cei doi bărbaţi au murit, iar femeia accidentată a fost transportată la spital. Ea nu a suferit răni care să îi pună viaţa în pericol, a anunţat Poliţia suedeză.



Poliţiştii au demarat o anchetă pentru a investiga circumstanţele în care s-a produs incidentul.



Numele celor trei persoane implicate în acest accident nu au fost dezvăluite.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI