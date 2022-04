„Suceava 2022 - Vama speranţei pe drumul durerii”, expoziţie de fotografie dedicată refugiaţilor din Ucraina

Expoziţia reuneşte peste 180 de fotografii relevante pentru efortul comun al autorităţilor şi societăţii civile din România pentru gestionarea acestei crize umanitare generate de refugiaţii din Ucraina, realizate atât de artişti consacraţi (doctorand Sorin Onişor, Camelia Iordache sau Cătălin Onofrei), cât şi de simpli martori la evenimentele care s-au desfăşurat sub ochii lor (căpitanul ISU Alin Găleată, asistentul DSP Cătălina-Florina Moroşan, Ilie Poroch, ofiţer la Poliţia de Frontieră,voluntarul Simona Rădăşanu, jurnaliştii Nicu Amurăriţei şi Paul Ciurari), a declarat cu acest prilej Ioan Cristian Şologon, subprefect al judeţului Suceava, iniţiatorul acestui demers.

El a subliniat că fotografiile expuse au fost selectate dintr-un număr de 1.000, urmând ca acestea să ruleze pe un ecran separat, pentru că nu toate au fost de cea mai înaltă ţinută grafică.

„Selecţia s-a făcut plecând şi de la calitate, dar plecând şi de la valoarea de document. Sunt expuse şi fotografii mai mari şi fotografii mai mici, sunt făcute cu aparate profesionale - o parte, parte sunt făcute de cei care au fost în vamă prezenţi acolo. Sunt concentrate fotografii ale celor care au trăit momentele dramatice în punctul de trecere a frontierei sau în taberele de refugiaţi (...). Am fost prezent, prin natura funcţiei, din primele ore ale conflictului din Ucraina, în punctul de trecere a frontierei, în Vama Siret. A fost un efort din partea autorităţilor, dar care a găsit un ecou şi s-a coordonat extrem de bine cu tot ce înseamnă societate civilă, cu tot ce înseamnă culte religioase, politic, cu tot ce înseamnă parte a societăţii civile din Suceava. Acest efort am dorit eu, pe lângă poporului ucrainean şi drama celor care au ales să plece din calea războiului, aceste lucruri am vrut eu să le evidenţiez cu această expoziţie care va fi vernisată astăzi în foai erul sălii de plen a Senatului”, a arătat subprefectul.

Şologon a explicat, totodată, semnificaţia deschiderii expoziţiei la începutul acestei săptămâni.

„Am ales ca simbol Săptămâna Patimilor şi expoziţia se va prelungi şi pe perioada Săptămânii Luminate. E o trecere, exact în acest fel cred că s-a produs o trecere a oamenilor din Ucraina, a femeilor, foarte multe femei cu copii, care au trecut din calea războiului prin punctul de trecere găsind dincoace de graniţă foarte multă empatie, foarte multă dorinţă de a ajuta, foarte multă coordonare sufletească şi foarte mult efort financiar şi fizic. Trebuie să spunem că această expoziţie marchează nu numai un moment al istoriei noastre contemporane, ci un moment care demonstrează cum umanitatea uneşte fără a ţine cont de naţionalitate, etnie, limbă, istorie. Clipele surprinse în fotografiile expuse ne arată că suntem oameni şi că nimic nu poate fi mai mult de atât”, a spus Ciprian Șologan.

Potrivit acestuia, expoziţia va fi ulterior expusă şi în judeţul Suceava.

“Avem o solicitare, să vedem dacă se va concretiza să fie expusă şi la Bruxelles, iar finalul îl doresc eu într-un album foto, document care să rămână peste timp”, a concluzionat Şologon.

Până în acest moment, prin punctul de trecere al frontierei de la Siret au intrat în România începând cu 24 februarie, 242 207 persoane din care mai mult de 12 000 au trecut prin taberele de operaţionalizare din judeţul Suceava, conform datelor furnizate de oficialii suceveni.

