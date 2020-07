Suceava: Un muncitor prins sub dărâmături la o carieră de piatră a murit. Al doilea a fost scos și este în afara pericolului

Surparea de pamant de la cariera de piatră de la Fundu Moldovei – Pârâul Cailor

ACTUALIZARE Muncitorul prins sub dărâmături și-a pierdut viața. A fost scos de sub malul de pământ după 3 ore. Din păcate, bărbatul nu a răspuns la manevrele de resuscitare și a fost declarat mort.

O persoană a decedat şi o alta rănită a fost transportată la spital, după ce peretele unei cariere din Fundu Moldovei s-a prăbuşit, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Alin Găleată.

Pompierii militari au intervenit pentru salvarea celor doi muncitori, după ce un perete de la cariera din zona Pârâul Cailor s-a prăbuşit peste utilajele pe care aceştia se operau acolo.



Unul dintre muncitori a fost scos de către persoanele aflate la faţa locului conştient şi cooperant, dar cel de-al doilea a rămas sub dărâmături.



La faţa locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare, un modul multirisc (autospecială pentru complex de intervenţii multirisc), o ambulanţă SMURD şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.



Echipele de salvare au creat accesul spre bărbatul prins sub dărâmături, acesta fiind găsit în stare de inconştienţă, ulterior medicii constatând decesul.

