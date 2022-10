Submarinul nuclear rusesc Belgorod a fost localizat în Marea Barents. Existau temeri că Putin ar pregăti un posibil test nuclear

Belgorod K-329 este un submarin unic. Are aproximativ 178 de metri lungime, 15 metri lățime și o capacitate de 30.000 de tone. Acest lucru îl face de departe cel mai mare submarin construit oriunde în lume. Este înarmat cu arma strategică unică, numită Poseidon, o dronă de 20 de ori mai mare decât o torpilă obișnuită, cu autonomie de 10.000 de kilometri.

Descrisă de Marina SUA drept o „torpilă autonomă intercontinentală cu propulsie și arma nucleară”, combinată o rază de acțiune incredibilă cu o performanță greu de depășit. Există îngrijorarea că, cu armele actuale, torpila Poseidon este efectiv de neoprit, odată lansată.

Submarinul a plecat de la Severodvinsk, în Marea Albă, în urmă cu câteva săptămâni, iar în 22 septembrie se afla în Marea Barents. Era încă acolo pe 27 septembrie. La ambele date a fost observat la suprafață. Acest lucru nu este neobișnuit pentru submarinele noi, notează Naval News.

