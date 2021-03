Sub 20% dintre locuinţele din România sunt asigurate printr-o poliţă de asigurare, la 44 de ani de la cutremurul din 1977

Locuințe, apartamente București / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Datele UNSAR marchează 44 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, un eveniment cu un bilanţ tragic atât din punct de vedere uman, cât şi socio-economic, în care 1.600 de persoane au murit şi 35.000 de locuinţe au fost distruse.



În România, ponderea locuinţelor acoperite printr-o poliţă de asigurare este în continuare redus, sub 20% din totalul acestora fiind protejate, în ciuda creşterii cu trei puncte procentuale, în 2020 faţă de 2019, a interesului declarat al românilor faţă de asigurările de locuinţe şi pentru bunuri.



Conform cercetării sociologice, 54% dintre români susţin că sunt îngrijoraţi de pericolul unui cutremur, eveniment care rămâne al doilea cel mai important risc de care se tem, după incendiu.



În acelaşi timp, peste două treimi (67%) dintre români declară că ştiu ce ar trebui să facă pentru a se proteja în cazul unei catastrofe, iar peste jumătate (55%) dintre aceştia ştiu şi de existenţa unor kituri de prim-ajutor, care conţin alimente, apă, medicamente, fluier, lanternă etc. Totodată, doar 32% dintre respondenţi deţin aceste kituri.



Statistica Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) arată că, anual, în România, se înregistrează peste 100 de cutremure cu magnitudine de peste 3 grade pe scara Richter. Potrivit sursei citate, deşi numărul total de seisme a fost mai mic în 2020 decât în anii precedenţi, numărul celor cu magnitudine de peste 3 grade a fost în creştere, până la 118 în 2020, faţă de 103 în 2019, respectiv 86 în 2018.



Cel mai puternic cutremur înregistrat, anul trecut, a avut o magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter şi s-a produs pe 31 ianuarie.



UNSAR precizează că pericolul unor catastrofe naturale a făcut ca, în ţara noastră, protejarea locuinţelor prin asigurare să fie obligatorie prin lege. Astfel, poliţa obligatorie (PAD) acoperă trei riscuri catastrofale (cutremur, inundaţii şi alunecări de teren), până la limita de 20.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, în funcţie de tipul construcţiei.



O asigurare facultativă acoperă, în plus, şi riscuri cum ar fi: incendiul, explozia, furtuna, vijelia, furtul sau vandalismul - la sume asigurate care corespund valorii reale a locuinţei. De asemenea, pentru a beneficia de o protecţie complexă, poliţelor facultative li se pot ataşa clauze speciale, precum asigurarea instalaţiilor interioare ale clădirii, aparatelor electrice/electronice, bunurilor casabile, dar şi răspunderea civilă faţă de terţe persoane (spre exemplu, pentru pagubele pe care puteţi să le provocaţi vecinilor).

Sursa: Agerpres

