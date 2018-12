Trump, decizie șoc EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Anunţul lui Trump este în contradicţie cu părerile experţilor, iar decizia a fost criticată chiar şi de unii republicani care au catalogat-o drept o "greșeală majoră", luată în pofida sfaturilor Pentagonului. Ruşii, în schimb, salută decizia lui Donald Trump.

„Ne luptăm de mult timp în Siria, sunt președinte de aproape doi ani, și chiar am avansat, și am câștigat în fața ISIS, i-am bătut, şi i-am bătut bine. Am recucerit teritorii, iar acum este timpul ca trupele noastre să se întoarcă acasă”, a spus preşedintele american.

