SUA: Varianta Omicron, depistată în cinci state; un pacient din Minnesota, primul caz de transmitere comunitară

Cinci state americane au depistat până în prezent cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, la un număr de zece pacienţi, cei mai mulţi, cinci, în New York, transmite vineri Reuters.

Tulpina Omicron / FOTO: Shutterstock

În California, Colorado şi Minnesota este vorba despre pacienţi care fuseseră vaccinaţi complet şi care au dezvoltat simptome uşoare, în timp ce cazul din Hawaii este al unei persoane nevaccinate, care prezintă simptome moderate.



Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că în acest stat au fost confirmate cinci cazuri, unul dintre ele la o femeie de 67 de ani care prezintă simptome uşoare - dureri de cap şi tuse.



Femeia a revenit recent din Africa de Sud şi, după un prim test negativ pe 25 noiembrie, a fost testată pozitiv marţi, iar rezultatul a fost trimis spre analiză suplimentară într-un laborator. Pacienta avea 'un oarecare istoric de vaccinare', dar nu este clar deocamdată dacă primise una sau două doze, a arătat guvernatoarea.



Ceilalţi patru pacienţi sunt locuitori ai New York-ului, dar despre ei încă nu sunt disponibile alte informaţii, a menţionat ea, subliniind că 'nu există motive de alarmă'.



Pacientul din Minnesota este primul caz cunoscut de transmitere comunitară a variantei Omicron pe teritoriul SUA. Bărbatul, care era vaccinat complet, a călătorit recent la New York, unde a participat la o conferinţă.



Şi statul Hawaii a confirmat joi un caz de transmitere comunitară. Persoana infectată, fără istoric de călătorie, avusese anterior COVID-19, a indicat Departamentul Sănătăţii.



La rândul lor, autorităţile sanitare din Colorado au anunţat joi că varianta Omicron a fost depistată la o femeie care revenise recent dintr-o călătorie în sudul Africii.



California raportase miercuri primul caz de infectare cu noua variantă a coronavirusului, la o persoană complet vaccinată care călătorise în Africa de Sud. Comitatul Los Angeles a confirmat joi al doilea caz din California de infectare cu Omicron.



În opinia dr. Leana Wen, profesor de sănătate publică la Universitatea George Washington şi fost comisar pentru sănătate la Baltimore, este doar o chestiune timp până la depistarea mai multor cazuri de Omicron în Statele Unite.



Cazul din Minnesota 'înseamnă că există transmitere în Statele Unite. Vor urma mult mai multe cazuri', a avertizat ea pe Twitter.



Oamenii de ştiinţă investighează dacă Omicron, calificată de OMS drept 'variantă de îngrijorare', este mai transmisibilă decât Delta, prevalentă în acest moment, şi dacă provoacă forme mai severe de boală. Ei studiază de asemenea dacă vaccinurile actuale rămân eficiente împotriva Omicron.



Pentru combatarea răspândirii variantei Omicron, preşedintele Joe Biden a anunţat joi noi cerinţe de testare pentru călătorii străini şi a promis că în săptămânile următoare americanii vor avea acces rapid şi gratuit la testarea la domiciliu.



În jur de 196 milioane de americani, adică 60% din populaţia totală, sunt vaccinaţi complet împotriva COVID-19, una din cele mai scăzute rate în rândul ţărilor bogate. Peste 786.000 de persoane au decedat în SUA după infectarea cu coronavirus, dintre care 37.000 numai în luna noiembrie.

sursa agerpres

