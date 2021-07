SUA: Trump Organization şi directorul său financiar vor fi inculpaţi joi (presă)

Trump Organization, afacerea de familie a lui Donald Trump, şi directorul său financiar vor fi inculpaţi joi pentru delicte fiscale de către procurorii din New York, scriu mai multe publicaţii americane, citând surse apropiate dosarului, transmite AFP.

Trump Organization

Potrivit Wall Street Journal, New York Times şi Washington Post, inculparea vizează avantaje în natură acordate directorului financiar al holdingului, Allen Weisselberg, unul dintre colaboratorii cei mai fideli ai lui Donald Trump, şi prezumate a nu fi fost declarate fiscului.



Weisselberg ar urma să fie prezentat joi în faţa unui judecător, care să-i aducă la cunoştinţă capetele de acuzare reţinute împotriva sa, afirmă presa americană. Atunci va fi făcut public actul de inculpare.



Totuşi, fostul preşedinte al Statelor Unite şi membrii familiei sale nu ar urma să fie vizaţi, cel puţin într-o primă fază, de procurorii care îi investighează de doi ani afacerea imobiliară, care mai cuprinde hoteluri de lux şi cluburi de golf.



Inculparea lui Allen Weisselberg ar avea ca scop, conform opiniei generale, să-l pună sub presiune pentru a accepta să colaboreze cu anchetatorii pentru a furniza elemente suplimentare acuzării.



În urmă cu câteva săptămâni, un mare juriu a dat undă verde procurorului din Manhattan, Cyrus Vance, pentru inculparea lui Allen Weisselberg şi a Trump Organization, scriu cele trei publicaţii.



Aceste inculpări, dacă vor fi confirmate, vor constitui o lovitură pentru Donald Trump, care lasă să se înţeleagă că ar putea candida din nou la preşedinţie în 2024.



Trump rămâne foarte prezent pe scena politică şi personalitatea numărul unu a Partidului Republican. El a reluat săptămâna trecută marile mitinguri devenite marca sa de campanie, iar miercuri s-a deplasat la frontiera cu Mexic pentru a denunţa politica în domeniul imigraţiei a succesorului său democrat Joe Biden.



Fostul preşedinte, care locuieşte acum în Florida, a calificat luni anchetele justiţiei din New York drept 'continuarea celei mai mari vânători de vrăjitoare din toate timpurile'.



El i-a mai acuzat pe procurorii democraţi că sunt 'dispuşi la orice' pentru a-i contracara ambiţiile politice, 'mergând până la a comite greşeli profesionale'.



Allen Weisselberg, de meserie contabil, în vârstă de 73 de ani, şi-a desfăşurat cea mai mare parte a carierei în imperiul imobiliar al familiei Trump, căruia i s-a alăturat în 1973.



După ce Donald Trump a acces la Casa Albă în 2017, Weisselberg a fost mandatat să gestioneze Trump Organization împreună cu cei doi fii majori ai noului preşedinte, Eric şi Donald Jr.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI