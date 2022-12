SUA: Trump Organization găsită vinovată de evaziune fiscală de un tribunal din New York

Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită marţi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după un proces la New York în care fostul preşedinte republican nu a fost judecat, comentează AFP.

Donald Trump

Este pentru prima dată când grupul familial al omului de afaceri american, care include cluburi de golf, hoteluri de lux şi proprietăţi imobiliare, este condamnat la penal, a făcut cunoscut într-un comunicat procurorul din Manhattan, Alvin Bragg.



Chiar dacă nu a fost dat în judecată personal şi dacă sancţiunea primită de grup, o amendă de 1,5 milioane de dolari, este relativ mică în raport cu dimensiunea acestuia, este un revers judiciar pentru fostul preşedinte (2017-2021), în prezent candidat oficial la învestitura republicană pentru 2024.



Donald Trump abordează această cursă dintr-o poziţie mai proastă decât a sperat, slăbit de rezultatele dezamăgitoare pentru republicanii pe care i-a susţinut la alegerile de la jumătatea mandatului, în timp ce unul dintre potenţialii săi rivali, guvernatorul Floridei Ron DeSantis a fost reales triumfător.



Juriul tribunalului din Manhattan, care s-a retras luni pentru a delibera după mai bine de o lună de audieri, "a declarat Trump Corporation şi Trump Payroll Corporation vinovate pentru toate capetele de acuzare", 17 în total, a adăugat procurorul Alvin Bragg, un ales democrat.



Sentinţa ar urma să fie pronunţată pe 13 ianuarie 2023, a adăugat biroul său.



Cele două companii au fost judecate pentru evaziune fiscală şi falsificare de declaraţii contabile, în special cu scopul de a ascunde de serviciile fiscale compensaţii financiare acordate unor manageri, în special ale fostului său director financiar Allen Weisselberg care a pledat vinovat.



"Timp de 13 ani, Trump Organization şi Trump Payroll Corporation s-au sustras legii, acordând unor manageri beneficii şi remuneraţii somptuoase, ascunzând în acelaşi timp aceste avantaje de autorităţile fiscale pentru a evita plata impozitelor", a adăugat Alvin Bragg, referindu-se la un "caz de lăcomie şi înşelăciune".



De la deschiderea procesului, la sfârşitul lui octombrie, Donald Trump a denunţat o "vânătoare de vrăjitoare" condusă de democraţi, chiar dacă nu era vizat personal de acest proces.



"Nu suntem de acord cu acest verdict şi vom face apel", a răspuns într-o declaraţie trimisă AFP o avocată a Trump Organization, Susan Necheles.



"Weisselberg a mărturisit sub jurământ că a ”trădat” încrederea pe care compania i-a acordat-o şi că, în orice moment, a acţionat „numai pentru câştigul său personal şi din lăcomie personală", a mai argumentat o purtătoare de cuvânt a organizaţiei.



Unul dintre colaboratorii cei mai fideli ai magnatului imobiliar, Allen Weisselberg, 75 de ani, a pledat vinovat pentru toate cele 15 capete de acuzare, printr-un acord de recunoaştere a vinovăţiei.



El a depus mărturie la proces unde a recunoscut că a beneficiat de avantaje în natură: un apartament într-un cartier de lux din Manhattan, închirierea a două maşini Mercedes pentru el şi soţia sa ori sau bani în numerar pentru vacanţe.



Donald Trump este vizat de mai multe proceduri judiciare, dar nu face deocamdată obiectul niciunei inculpări.



La trei zile după ce şi-a declarat candidatura pentru 2024, la jumătatea lui noiembrie, procurorul general al SUA, Merrick Garland, a anunţat numirea unui procuror special, Jack Smith, care să preia două anchete în curs ale justiţiei americane: una privind eforturile fostului lider de la Casa Albă de a schimba rezultatele prezidenţialelor din 2020, cealaltă legată de gestionarea arhivelor prezidenţiale.



Din octombrie 2023, Donald Trump va compărea şi la New York, la civil de data aceasta, alături de trei dintre copiii săi, acuzaţi ca şi aceştia de practici fiscale frauduloase în cadrul Trump Organization.



În acest dosar, procurorul general al statului New York, Letitia James, îl acuză pe omul de afaceri republican şi pe copiii săi că au manipulat "în mod deliberat" evaluările activelor grupului pentru a obţine împrumuturi mai avantajoase de la bănci sau pentru a-i reduce impozitele.



Ea pretinde daune în valoare de 250 de milioane de dolari în numele statului, precum şi interdicţii de a mai conduce companii pentru fostul preşedinte şi pentru rudele sale apropiate. Preluare: Agerpres

