SUA susțin că guvernul rus a încercat să-l otrăvească pe Navalnîi şi anunţă sancţiuni. Sunt primele reacții față de caz ale administrației Joe Biden

Alexei Navalnîi

Aceste sancţiuni, care vizează în special şapte înalţi oficiali ruşi, au fost adoptate 'în coordonare strânsă cu partenerii noştri din UE' şi reprezintă 'un semnal clar' trimis Moscovei, a declarat pentru AFP un responsabil american, sub rezerva anonimatului.



'Reiterăm apelul nostru la o eliberare imediată şi fără condiţii a lui Navalnîi', a adăugat oficialul citat, subliniind că serviciile de informaţii americane au ajuns la concluzia că guvernul rus este responsabil de otrăvirea cunoscutului opozant.



'Comunitatea de informaţii apreciază cu un grad înalt de încredere că responsabili ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au utilizat agent neurotoxic cunoscut sub numele de Noviciok pentru a-l otrăvi pe liderul opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi în 20 august 2020', a indicat un responsabil american, sub rezerva anonimatului.



Detalii privind sancţiunilor vor fi anunţate în scurt timp de Departamentul de Stat şi cel al Trezoreriei, menţionează agenţia dpa.



Sancţiunile reprezintă un răspuns la ceea ce oficialii americani au spus că a fost o încercare a guvernului rus de a-l asasina pe Navalnîi anul trecut, o acuzaţie pe care Rusia o neagă. Predecesorul lui Biden, fostul preşedinte Donald Trump, nu a aplicat pedepse Rusiei pentru atacul cu Noviciok împotriva lui Navalnîi.



Acestea sunt primele sancţiuni împotriva Rusiei anunţate de administraţia preşedintelui Joe Biden, care, de la sosirea la putere la 20 ianuarie, a adoptat o abordare mult mai dură faţă de preşedintele rus Vladimir Putin decât Donald Trump.



'SUA nu caută nici să reseteze relaţiile cu Rusia, nici să le escaladeze', a afirmat un oficial american, sub rezerva anonimatului, adăugând că SUA nu vor ezita să manifeste fermitate ori de câte ori va fi necesar, iar comportamentul Rusiei atunci când depăşeşte graniţele respectate de naţiunile responsabile trebuie sancţionat.

