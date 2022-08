SUA: Beijingul nu are niciun motiv să transforme posibila vizită a lui Pelosi în Taiwan într-o „criză”

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, "are dreptul de a vizita Taiwanul", a indicat luni Casa Albă, avertizând că Beijingul, iritat, "pare să se poziţioneze" pentru manevre militare în jurul insulei pe care o revendică, notează AFP.

Nancy Pelosi / FOTO: twitter.com/SpeakerPelosi

Tensiunile dintre Statele Unite şi China s-au intensificat recent pe tema potenţialei vizite a lui Nancy Pelosi, care nu a fost confirmată, dar este anunţată pentru zilele următoare de presa americană.

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor "are dreptul de a vizita Taiwanul", a afirmat în faţa presei John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru probleme strategice.

El a insistat că "nu există niciun motiv ca Beijingul să facă din această vizită, care nu derogă de la doctrina americană de lungă durată, o formă de criză".



John Kirby a avertizat, de asemenea, că China "(pare) să se poziţioneze pentru a putea face un nou pas în zilele următoare", care ar putea "include provocări militare, precum tiruri de rachete în strâmtoarea Taiwan sau în jurul Taiwanului" ori "importante incursiuni aeriene" în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului.



Unele dintre aceste măsuri s-ar putea conforma "tendinţei îngrijorătoare" a Chinei de a face manevre în jurul insulei, dar altele "ar putea fi la o scară diferită", a estimat John Kirby care a precizat că ultimele tiruri de rachete chineze în strâmtoarea Taiwan datează din anii 1990.

Nancy Pelosi, a doua în ordinea protocolară pentru succesiunea preşedintelui american după vicepreşedintă, a început luni la Singapore o serie de vizite în Asia.

Mai multe media taiwaneze şi străine au indicat luni că această vizită va avea loc, citând surse anonime. Potrivit Financial Times, Nancy Pelosi ar urma să se întâlnească miercuri la Taipei cu preşedinta taiwaneză Tsai Ing-wen.



Preşedinta Camerei "va decide singură dacă va vizita sau nu Taiwanul", a declarat Antony Blinken, aflat la sediul ONU de la New York, subliniind că Congresul american este dotat cu o putere independentă, ca şi executivul. "Această decizie îi aparţine", a insistat şeful diplomaţiei SUA.



Potrivit lui John Kirby, Statele Unite "nu vor fi intimidate" şi îşi vor continua toate acţiunile în regiunea Asia-Pacific. El a adăugat că poziţia Washingtonului legată de Taiwanului nu s-a schimbat.



Statele Unite practică în privinţa Taiwanului o aşa-numită diplomaţie de "ambiguitate strategică", constând în recunoaşterea unui singur guvern chinez, cel de la Beijing, continuând în acelaşi timp să ofere un sprijin decisiv, în special militar, Taipeiului.



"Nimic nu s-a schimbat, nimic nu s-a schimbat", a afirmat John Kirby. "Ne opunem oricărei modificări a statu-quo-ului de ambele părţi. (...) Am declarat că nu susţinem independenţa Taiwanului", a reamintit el de la Casa Albă.



John Kirby a mai precizat că Nancy Pelosi călătoreşte cu un avion militar şi că Washingtonul îi asigură securitatea.

