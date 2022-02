SUA: Secretarul de stat Blinken l-a informat pe omologul ucrainean Kuleba despre ultimele discuţii cu Rusia

Au discutat despre mobilizarea militară a Rusiei de-a lungul granițelor Ucrainei și pașii pe care Ucraina și Statele Unite îi fac pentru a încuraja Rusia să aleagă diplomația în detrimentul războiului și să asigure securitatea și stabilitatea, potrivit unei informări a Departamentului de Stat.

În cadrul conversaţiei, şeful diplomaţiei americane a informat, de asemenea, despre cele mai recente contacte pe care le-a avut cu oficiali ruşi,

În contactele cu omologii ruşi, Antony Blinken, care a vorbit marţi cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a afirmat disponibilitatea părţii americane de a aborda preocupările de securitate SUA-Ucraina şi a clarificat dorinţa Washingtonului de a impune Rusiei consecinţe serioase în cazul în care Moscova va alege calea escaladării, conform sursei citate.

Antony Blinken a postat și un mesaj pe Twitter despre discuțiile pe care le-a avut cu ministrul de externe ucrainean.

I spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba about what more we can do to deter Russia’s aggression. We stand with Ukraine and its people, who want peace, and will always support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.