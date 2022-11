SUA: Resturi din naveta spaţială Challenger, descoperite în largul coastei statului Florida

Naveta spaţială Challenger

Fragmentul din naveta spaţială, foarte bine conservat pe fundul Oceanului Atlanticului, este unul dintre cele mai mari descoperite după această tragedie care a marcat istoria programului spaţial american, a precizat NASA.



Pe 28 ianuarie 1986, naveta Challenger a explodat la 73 de secunde după decolarea sa de la Centrul spaţial Kennedy din Florida, provocând moartea celor şapte membri ai echipajului, între care şi profesoara Christa McAuliffe.



"Această descoperire ne oferă ocazia să ne oprim încă o dată asupra moştenirii celor şapte pionieri pe care i-am pierdut şi să reflectăm asupra modului în care această tragedie ne-a schimbat", a declarat administratorul NASA, Bill Nelson, în comunicat.



Scafandrii explorau fundul oceanului în largul Florida la începutul acestui an pentru un documentar History Channel numit "The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters" despre zona din Oceanul Atlantic care este subiectul numeroaselor mituri referitoare la presupusa dispariţie supranaturală a unor avioane şi nave. Echipa de filmare căuta epava unui avion de salvare PBM Martin Mariner care a dispărut fără urmă pe 5 decembrie 1945, în timp ce plecase în căutarea a cinci bombardiere ale Marinei SUA care dispăruseră în aceeaşi zi.



Descoperirea marchează prima dată în 25 de ani când o bucată din naveta Challenger a fost localizată.



Nelson a declarat că NASA încearcă să stabilească dacă va recupera epava şi "ce acţiuni suplimentare poate întreprinde cu privire la acest artefact care să onoreze moştenirea lăsată de astronauţii Challenger şi familiile care i-au iubit".



Primul episod din documentar, care va fi difuzat pe History Channel pe 22 noiembrie, va avea ca vedetă o navetă spaţială.



Locul exact unde a fost descoperit fragmentul din naveta Challenger nu a fost dezvăluit pentru a nu atrage curioşi, însă se află chiar în largul coastei Florida.



Unul dintre scafandrii, Mike Barnette, a declarat că NASA ar putea "foarte uşor" să extragă fragmentul din apă, însă un astfel de gest ar putea să "redeschidă răni".

sursa Agerpres

