SUA | Parcul de distracții din Coney Island și-a redeschis porțile

Primarul din New York, Bill de Blasio, în vârstă de 59 de ani, a marcat evenimentul printr-o plimbare cu "Ciclonul", un roller coaster din lemn din Luna Park, care se aude în tot cartierul. Edilul, purtând mască neagră, a postat pe contul său de Twitter o fotografie cu el în roller coaster.

De Blasio a confirmat că marile plaje ale districtului, adesea aglomerate vara, se vor redeschide, ca de obicei, pentru weekendul prelungit cu ocazia "Memorial Day", la sfârşitul lunii mai. Anul trecut, redeschiderea plajelor a fost amânată până la începutul lunii iulie din cauza pandemiei de coronavirus.



La fel ca multe atracţii turistice din New York, parcul de distracţii din Coney Island, creat în urmă cu 150 de ani, a fost nevoit să îşi suspende activitatea din cauza pandemiei, ceea ce a privat de venituri numeroase afaceri cu sediile de-a lungul promenadei.



După o perioadă atât de lungă de lipsă de activitate, "provocările sunt insurmontabile", a declarat pentru AFP Dennis "Deno" Vourderis, proprietarul atracţiei "Wonder Wheel", roata mare a parcului, cu o istorie de o sută de sezoane. "Mi-a fost foarte dor să văd copiii alergând printre atracţii", a spus el.



Deocamdată, atracţiile sunt limitate la o capacitate de 33%, sau maximum 1.000 de persoane, purtarea măştilor şi respectarea distanţei fizice fiind obligatorii.



Acest lucru nu a redus, însă, bucuria resimţită de Maritsa Mansuroglu, care a venit împreună cu cei doi băieţi ai săi pentru a regăsi locul pe care l-a frecventat încă din copilărie. "I-am dus peste tot", la toate atracţiile deschise din New York, dar "Coney Island este cea mai mare atracţie din New York, aşa că pentru mine a fost foarte important să mă aflu azi acolo", a spus ea încântată.



Sălile de cinematograf şi de teatru încep să se redeschidă, pe fondul unei campanii de vaccinare accelerată.



"Cred că totul îşi revine treptat, sper doar ca toată lumea să acţioneze cu precauţie", a adăugat ea.

