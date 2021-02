SUA | Mii de țestoase "amorțite de frig", salvate după ce au eșuat pe coastele din sudul statului Texas

Broaște testoase

Neobişnuite cu scăderea bruscă de temperatură, mii de ţestoase marine au eşuat pe plajele din Insula South Padre, situată în largul coastei de sud a Texasului.



Voluntarii au transportat aproximativ 4.700 de broaşte ţestoase la un centru de evenimente, unde au fost amplasate în căzi şi în spaţii închise, urmând să fie eliberate când apa va fi mai caldă.



"Este un eveniment fără precedent", a declarat Wendy Knight, director executiv al centrului de cercetare şi conservare Sea Turtle Inc, care a condus operaţiunea de salvare.



Potrivit lui Knight, în mod normal între o sută şi cinci sute de broaşte ţestoase eşuează în fiecare iarnă pe plajele din sudul statului Texas.



Milioane de texani au rămas fără căldură din cauza penelor de curent de pe teritoriul statului, cauzate de vremea deosebit de rece, atât temperatura aerului cât şi cea a apei atingând valori situate cu mult sub nivelurile obişnuite.



O înregistrate video filmată de Ed Caum, director executiv al centrului de evenimente din South Padre, prezintă voluntarii care plasează cu grijă animalele într-un cărucior, apoi se poate vedea podeaua plină cu ţestoase de toate formele şi dimensiunile.



Caum a descris broaştele ţestoase drept ''amorţite de frig'' - o stare în care animalele cu sânge rece prezintă reacţii hipotermice bruşte, precum letargie şi incapacitate de mişcare, la scăderea temperaturii din mediul înconjurător.



''Le-am adus la centrul de evenimente pentru a le restabili temperatura'', a povestit Caum în una dintre înregistrările video.



Într-o înregistrare video publicată miercuri de Caum pe Facebook el a amintit că a fost restabilită alimentarea cu energie electrică şi apă a centrului în cursul nopţii.



''Ne-am extins pe ambele aripi. Căldura revine pe coridor'', a spus el într-o filmare care prezintă o încăpere plină cu broaşte ţestoase plasate pe jos, pe materiale de culoare albastră. ''Am colectat o mulţime, acum vom încerca să le salvăm'', a adăugat el.

sursa agerpres

