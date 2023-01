Joe Biden, în defensivă după o nouă descoperire de documente confidenţiale la reședința sa: erau ”într-un garaj închis" şi "nu pe stradă

Procurorul General al SUA, Merrick Garland, l-a numit pe Robert Hur, un fost procuror federal, în acest post.



Anunţul are ca scop să înăbuşe orice suspiciune de favoritism, deoarece Merrick Garland a numit deja un procuror special pentru a ancheta cazul documentelor clasificate, în număr mult mai mare, luate de fostul preşedinte Donald Trump.



Miza lui Joe Biden, care ia în considerare o nouă candidatură în 2024, este, bineînţeles, să se evite orice paralelă între cazul său şi cel al predecesorului, care a anunţat deja că va participa la alegeri.



Astfel, Casa Albă susţine că actualul preşedinte democrat colaborează activ cu justiţia, spre deosebire de predecesorul său republican, care este suspectat că a ascuns intenţionat o parte din arhivele sale.



"Încercăm să facem acest lucru prin respectarea regulilor", a spus în mod repetat purtătoarea sa de cuvânt, Karine Jean-Pierre, în cadrul unui briefing de presă animat care a avut loc joi.



Un consilier de la Casa Albă invitat în ultimul minut să vorbească despre subiecte internaţionale a fost rugat să îşi scurteze intervenţia de un jurnalist, nerăbdător, ca întreaga presă, să treacă la acest caz tot mai răsunător.



Purtătoarea de cuvânt a dat asigurări că Joe Biden va colabora cu cea mai mare "transparenţă", dar ea s-a eschivat în numeroase rânduri, în numele independenţei justiţiei.



"O anchetă detaliată va arăta că aceste documente au fost deplasate dintr-o greşeală şi că preşedintele şi avocaţii săi au reacţionat prompt când au descoperit această eroare", a precizat avocatul preşedinţiei, Richard Sauber, într-un comunicat.



Casa Albă a informat joi că "un număr mic de documente confidenţiale" despre activitatea lui Joe Biden când era vicepreşedinte (2009-2017) au fost găsite miercuri seară în reşedinţa privată a acestuia din Wilmington, în statul Delaware din estul SUA, depozitate într-un garaj şi într-o cameră adiacentă.



Luni, executivul american recunoscuse deja că o primă serie de documente de acest tip au fost descoperite, în noiembrie, la Penn Biden Center, un think tank din Washington unde Joe Biden a avut altădată un birou. Asistenții președintelui au descoperit 10 documente clasificate, inclusiv note ale serviciilor de informaţii americane şi materiale informative care au acoperit subiecte precum Ucraina, Iran şi Regatul Unit.

Joe Biden, preşedintele SUA: Lumea ştie că iau foarte în serios documentele clasificate, informaţiile clasificate. Când juriştii mei eliberau biroul meu de launiversitatea Pennsylvania, aveam un birou acolo, sigur,unde am lucrat timp de 4 ani după ce am fost vice-preşedinte am fost profesor la Penn, acolo au găsit într-o cutie nişte documente. Erau închise. Imediat ce le-au găsit au văzut că sunt şi documente clasificate aşa că au făcut ce trebuia să fac. Au sunat imediat la arhivă şi le-au predat. Am fost informat despre descoperire şi surprins să aflu că erau şi dosare guvernamentale în acel birou. Nu ştiu ce conţin documentele. Avocaţii mei mi-au sugerat nici să nu întreb. Am predat cutiile. Ei au predat cutiile la arhivă. Cooperăm şi sper să se încheie în curând.

Cu toate acestea, puratoarea de cuvânt a Casei Albe a refuzat să răspundă la o serie de întrebări despre documente, invocând investigaţia în curs a Departamentului de Justiţie în această chestiune. Ea nu a putut spune cine a adus documentele în biroul lui Biden sau dacă au fost găsite şi alte documente.



"Căutările s-au încheiat", a afirmat Karine Jean-Pierre.



Ea nu a explicat de ce executivul american a comunicat imediat în legătură cu documentele găsite la Wilmington, dar a aşteptat două luni şi apariţia dezvăluirilor din presă pentru cele descoperite la Penn Biden Center din Washington.



Preşedintele american, întrebat joi direct despre acest subiect, a părut în defensivă.



"Documente clasificate lângă Corvette-ul dvs., ce-a fost în capul dumneavoastră?", l-a întrebat, provocator, un jurnalist de la postul de televiziune conservator Fox News.



"Corvette-ul meu este într-un garaj închis" şi "nu pe stradă", a răspuns preşedintele democrat în legătură cu maşina sa preferată, după care s-a referit nervos la elementele de limbaj conţinute în fişele sale.

O lege din 1978 îi obligă pe preşedinţii şi vicepreşedinţii americani să transmită Arhivelor Naţionale toate email-urile, scrisorile şi alte documente de lucru.



Fostul preşedinte Donald Trump este sub ameninţarea unei inculpări federale pentru modul în care şi-a gestionat arhivele.



Părăsind Casa Albă, a luat cu el cutii întregi de documente. Rugat să le restituie, el a predat 15 cutii în ianuarie 2022.



Poliţia federală a confiscat însă în august alte circa 30 în reşedinţa sa de la Mar-a-Lago în Florida.



Merrick Garland a însărcinat de atunci cu această anchetă un procuror special, Jack Smith, care se ocupă şi de investigaţiile privind rolul lui Donald Trump în asaltul asupra Capitoliului la 6 ianuarie 2021.



Faptul că el a numit un procuror care să ancheteze şi arhivele lui Joe Biden nu a calmat opoziţia republicană.



"Cu sau fără un procuror special", Camera Reprezentanţilor, care a trecut recent sub controlul conservatorilor, va ancheta "modul necorespunzător în care au fost gestionate documente clasificate de preşedintele Biden şi eforturile 'mlaştinii' de a ascunde aceste informaţii", a precizat James Comer într-un comunicat.



Acest republican, care prezidează o comisie de anchetă puternică din Camera Reprezentanţilor, a folosit un termen drag lui Donald Trump, care descria elitele democrate de la Washington drept o 'mlaştină'.

ŞTIRILE ZILEI