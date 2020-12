SUA înregistrează 2.907 morți într-o singură zi, un nou record de la începerea pandemiei

Număr record de decese

Deşi recordul anterior de cazuri era destul de recent, un număr atât de mare de morţi nu s-a mai înregistrat din primăvara trecută, când New York a devenit epicentrul mondial al pandemiei.



Bilanţul total anunţat joi la 20:00 ora locală (01:00 GMT vineri) este de 14.112.439 de contagieri şi 276.088 de morţi, cele mai ridicate cifre decât în orice altă ţară.



Statul New York rămâne cel mai afectat cu 34.775 de morţi, urmat de Texas (22.573), California (19.541), Florida (18.874) şi New Jersey (17.209).



Alte state care au înregistrat un număr mare de decese sunt Illinois (13.624), Massachusetts (10.874), Pennsylvania (10.871), Michigan (10.035) şi Georgia (9.648).



În ce priveşte numărul total de cazuri, Texas este pe primul loc cu 1.284.609 de contagieri, urmat de California cu 1.276.961, Florida (1.029.030), Illinois (759.562) şi New York (674.093).



Bilanţul provizoriu al morţilor - 276.088 - a depăşit cu mult limita inferioară a intervalului prevăzut în estimările sale iniţiale de Casa Albă, care a prognozat în cel mai rău dintre scenarii un număr cuprins între 100.000 şi 240.000 de decese provocate de pandemia de coronavirus.



Institutul pentru Măsurători şi Evaluare în domeniul Sănătăţii (IHME) din cadrul Universităţii din Washington estimează că atunci când Donald Trump va abandona puterea, la 20 ianuarie anul viitor, numărul persoanelor decedate de COVID-19 va ajunge în SUA la 385.000, iar pe 1 martie la 470.000.

sursa agerpres

