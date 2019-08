SUA: Copiii născuți în străinătate ai unor categorii de militari și diplomați americani nu vor mai primi automat cetățenia

Până acum, guvernul de la Washington considera că minorii născuţi în străinătate şi având părinţi americani erau din punct de vedere legal ''rezidenţi în SUA'', deoarece părinţii lucrau în baze militare sau legaţii diplomatice ale SUA, ceea ce le permitea să primească un certificat prin care urmaşii lor obţineau automat cetăţenia americană.

Începând cu 29 octombrie, copiii nu vor mai fi consideraţi în mod automat cetăţeni americani, iar părinţii lor vor trebui să demareze un proces pentru ca executivul american să le acorde urmaşilor lor cetăţenia SUA, demers pe care trebuie să-l finalizeze înainte ca minorii să împlinească 18 ani, a anunţat Serviciul pentru Cetăţenie şi Imigraţie al SUA (USCIS).



Totuşi, USCIS a stabilit numeroase excepţii la această nouă regulă. De pildă, schimbările nu-i vor afecta pe copiii ai căror părinţi au cetăţenie americană, cu condiţia ca cel puţin unul dintre ei să fi fost rezident în SUA înainte de naşterea copilului. Nu vor fi afectaţi nici micuţii care îndeplinesc următoarea condiţie: părinţii sunt căsătoriţi, unul dintre ei fiind cetăţean american, iar celălalt cetăţean al altei ţări.



Aceste schimbări se înscriu în eforturile preşedintelui american Donald Trump de a diminua numărul migranţilor care ajung în SUA, notează EFE.



Directorul în exerciţiu al USCIS, Ken Cuccinelli, a subliniat într-o postare pe Twitter că noua regulă ''NU afectează cetăţenia prin Jus soli'' ("dreptul pământului") - doctrină criticată de Trump, conform căreia orice individ născut pe teritoriul SUA primeşte automat cetăţenia acestei ţări. Noua regulă ''îi afectează doar pe copiii care s-au născut în afara SUA şi care nu erau cetăţeni americani'', a scris Cuccinelli.

The policy manual update today does not affect who is born a U.S. citizen, period. It only affects children who were born outside the US and were not US citizens. This does NOT impact birthright citizenship.