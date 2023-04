SUA: Cel puţin patru morţi după o tornadă în Arkansas şi furtuni în Illinois

În Arkansas, două persoane au murit în orăşelul Wynne, a indicat în cadrul unei conferinţe de presă guvernatoarea Sarah Huckabee Sanders, care a declarat starea de urgenţă şi a desfăşurat circa 100 de membri ai gărzilor naţionale.

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck — reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXz pic.twitter.com/B4BnMkmkpa