SUA au trimis o nouă tranşă de armament în Ucraina. Primele încărcături au ajuns la frontierele ţării

La sfârşitul săptămânii trecute, "patru zboruri au sosit din Statele Unite în regiune, cu diverse echipamente", a declarat un înalt responsabil din Departamentul american al Apărării, sub protecţia anonimatului.



Un al cincilea zbor este aşteptat să sosească în următoarele 24 de ore, "adică cinci zboruri în tot atâtea zile" de când noua tranşă de 800 de milioane de dolari de ajutor militar pentru Ucraina a fost anunţată miercuri de preşedintele Joe Biden, a subliniat el.



Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că primul transport a sosit la 48 de ore după semnarea ordinului executiv de autorizare a transportului de arme, o rapiditate "fără precedent".



Purtătorul de cuvânt a spus că soldaţii desfăşuraţi pe flancul estic al NATO de la începutul invaziei ruse vor începe "în zilele următoare" să antreneze militari ucraineni în manevrarea tunurilor M777 Howitzer, piese de artilerie de ultimă generaţie pe care Statele Unite au decis să le predea pentru prima dată armatei ucrainene.



Aceste antrenamente "vor avea loc în afara Ucrainei", a subliniat el. "Un număr mic de ucraineni vor fi instruiţi în folosirea tunurilor Howitzer şi după aceea vor fi trimişi înapoi în ţara lor pentru a-şi pregăti colegii", a explicat purtătorul de cuvânt.



Chiar dacă manevrarea lor nu este fundamental diferită de a celor din artileria cu care armata ucraineană este familiarizată, aceste tunuri utilizează obuze de 155 mm, folosite de ţările din NATO, în timp ce Ucraina are în continuare numai obuze de 152 mm de fabricaţie rusă.



La rândul lor, forţele ruse încep să simtă efectul sancţiunilor asupra aprovizionării lor cu armament, în special cu rachete ghidate, a indicat înaltul responsabil al Pentagonului.



Sancţiunile "au avut un efect asupra capacităţii lui Putin de a se reaproviziona şi reechipa, în special în zona componentelor pentru unele dintre aceste sisteme şi a rachetelor sale ghidate de precizie", a spus el. "Asta are deja un efect concret asupra lui Putin", a ţinut el să adauge.



"Pe de altă parte, ştim că depun eforturi să se aprovizioneze din propria lor industrie de apărare şi se întreabă cât de repede şi în ce măsură îşi pot creşte producţia de armament", a adăugat el. "Sancţiunile au un efect asupra capacităţii lor de a face asta", a mai spus înaltul responsabil din Departamentul american al Apărării.



Cele mai moderne armamente folosesc cipuri electronice, ai căror principali producători sunt Taiwanul şi Coreea de Sud, două ţări aliate ale Statelor Unite care au încetat să exporte aceste produse în Rusia, în conformitate cu sancţiunile americane decretate după invadarea Ucrainei.

