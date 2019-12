SUA: Atac armat în biserică EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Când atacatorul a intrat în biserică, slujba începuse deja. Era transmisă în direct pe o rețea de socializare, așa că întreaga agresiune a fost înregistrată. Videoclipul a fost imediat restricționat și e acum analizat de poliție.

JOHN RICHARDSON, martor: "Am auzit prima împuşcătură din spate, nu eram sigur despre ce e vorba, am simţit un miros specific şi am împins-o pe soţia mea la pământ, m-am trântit peste ea, atât am putut să fac. Voiam să mă asigur că scapă cu viaţă."

Potrivit martorilor, agresorul era neliniștit înaintea atacului și ținea pușca în mână, la vedere. În Texas e permisă intrarea cu arme în lăcașurile de cult, așa că oamenii nu s-au speriat, la început. Dar cineva s-a ridicat și i-a indicat bărbatului o anume persoană, iar aceea a fost prima țintă. După care a fost împușcat și cel care îi arătase în cine să tragă.

Zeci de enoriași îngroziți s-au ascuns sub scaune, alții au scos armele și au tras în agresor. Până să vină poliția, întreaga scenă s-a încheiat.

MELONIE DAVIS, martoră: "Atacatorul a stat chiar lângă mama mea. Ea e cea care şi-a dat seama că bărbatul avea barbă falsă, ochelari care păreau doar să fie de soare şi avea ceva scris pe spatele jachetei."

Incidentul are loc la doi ani după atacul asupra unei alte biserici din Texas, transformat în una dintre cele mai sângeroase crime în masă din istoria Statelor Unite: un tânăr a împușcat mortal atunci 26 de persoane și a rănit 20, într-o biserică baptistă.

