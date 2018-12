SUA aprobă vânzarea sistemului lor antirachetă Patriot către Turcia

Sistem de rachete Patriot / FOTO: Captură www.youtube.com

Decizia, căreia Congresul SUA i se poate opune, se vrea o 'alternativă' la sistemul antirachetă rus S-400, pe care Ankara vrea să îl cumpere în pofida avertismentelor americane, a explicat pentru AFP un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american.



'Am avertizat clar Turcia că potenţiala achiziţie a sistemului S-400 ar putea pune sub semnul îndoielii' vânzarea către Ankara a avioanelor de luptă americane F-35 şi ar expune-o la sancţiuni din partea SUA, a adăugat el.



'SUA au explicat mult vreme că vor să coopereze privind apărarea antiaeriană şi antirachetă cu Turcia şi i-au propus în ultimii ani să ia în considerare sistemul Patriot, care este compatibil cu NATO. Dacă Turcia va decide să accepte această propunere de vânzare, ar fi cea mai bună alegere pentru nevoile sale de apărare', a subliniat purtătorul de cuvânt.



Mingea este acum în terenul Turciei, scrie AFP.



Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan estima în urmă cu câteva săptămâni că ţara sa are 'nevoie' de sistemul antiaerian rus S-400. Un acord de achiziţie în acest sens a fost semnat, dar americanii au intensificat presiunile pentru a se opune acestei tranzacţii.



Relaţiile americano-turce, aflate la un nivel minim în această vară, s-au ameliorat considerabil după ce pastorul american Andrew Brunson a fost eliberat în octombrie de justiţia turcă după un an şi jumătate de detenţie.



Siria rămâne un punct de dispută între cele două ţări aliate în cadrul NATO.



Recep Tayyip Erdogan a declarat luni că este hotărât 'să se debaraseze' de miliţiile kurde din nordul Siriei dacă americanii nu le vor constrânge să se retragă.



Washingtonul a anunţat miercuri începutul retragerii soldaţilor americani desfăşuraţi în această regiune, dar nu se ştie până acum care vor fi consecinţele asupra aliaţilor lor kurzi.

