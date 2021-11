În SUA a început vaccinarea copiilor de 5-11 ani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Centrele de vaccinare din SUA au fost adevărate locuri de joacă pentru că a început imnuzarea copiilor de 5-11 ani. Iar interesul a fost mare.

La un centru din Texas organizatorii au adus și doi câini pentru suport emoțional ca să-i ajute pe cei mici să treacă peste frica de injecție. Micuții au participat și la o conferință de presă unde au vorbit despre ce le vor spune prietenilor despre această experiență.

O să spun tuturor că m-am vaccinat. Că m-am jucat cu Bailey şi Pluto şi le-am dat de mâncare. Şi fratele meu se tăvălea ca un câine şi se juca cu ei, a spus Patrick Bowers, 9 ani.

Doar în acest centru s-au administrat peste o mie de doze de vaccin, iar interesul mare se va menține și în săptămânile următoare.

Este grozav. Aşteptam să-mi vaccinez copiii din ziua când m-am imunizat şi eu. Este un pas uriaş către linişte sufletească, a mărturisit mama unui copil.

În prima zi, am programat 24.000 de persoane, iar noaptea trecută am suplimentat cu încă 10.000. Am trimis mesaje pe telefon şi alerte pe reţele de socializare. Ne aşteptăm ca toate programările să fie ocupate până de Ziua Recunoştinţei (n.r. finalul lunii noiembrie), a precizat Jermaine Moore, reprezentantul Spitalului de Copii din Texas.

A fost doar prima zi a campaniei de imunizare a copiilor după ce autoritățile sanitare au dat aprobarea finală pentru vaccinul Pfizer. Potrivit Casei Albe, în toată țara, vor fi 20.000 de puncte de vaccinare pentru cei mici.

Pentru părinţii din această ţară astăzi este o zi a bucuriei, pot răsufla uşuraţi după aproape 18 luni de griji şi teamă de câte ori copilul lor tuşea sau îi curgea nasul. Acum îi puteţi proteja de acest virus oribil, a declarat Joe Biden, președintele SUA.

Campania de vaccinare a copiilor va lua avânt săptămâna viitoare, când Pfizer va distribui mai multe vaccinuri.

Cei mici primesc tot 2 doze, dar de 10 miligrame de ser, adică o treime din cantitatea care se face adolescenților și adulților.

ŞTIRILE ZILEI