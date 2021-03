Atacul a fost filmat și transmis în direct de martori pe YouTube.

Incidentul a început luni în jurul orei locale 14:30 (20:30 GMT), când suspectul a intrat în supermarket și a început să tragă.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, departamentul de poliție Boulder a scris pe Twitter că este o operațiune în desfășurare.

Poliția a avertizat oamenii să evite zona și de asemenea să evite transmiterea pe rețelele de socializare a unor informații tactice pe care le-ar putea vedea.

Ofițerii ajunși la fața locului au înconjurat supermarketul. A urmat apoi un schimb de focuri.

Imagini aeriene au arătat mai târziu un bărbat, care părea că purta doar pantaloni scurți, fiind luat în cătușe.

Șeful poliției Boulder, Maris Herold, a confirmat că un suspect se afla în custodie și beneficiază de tratament la spital. „Vreau să asigur comunitatea că sunt în siguranță”, a spus Maris Herold.

Ofițerul ucis în schimbul de focuri se numește Eric Talley, în vârstă de 51 de ani și lucra în departamentul de poliție din Boulder din 2010.

Today, ten lives were tragically lost, including Boulder Police Officer Eric Talley. Officer Talley served more than ten years with the Boulder Police Department and tragically lost his life at the age of 51 while working to save the lives of others.



Full statement: pic.twitter.com/kZ65VrAmRi