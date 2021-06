SUA: Un adult și un copil au fost uciși într-un atac armat comis într-un supermarket din Florida. Atacatorul s-a sinucis

Împuşcăturile au avut loc într-un supermarket Publix din municipalitatea Royal Palm Beach, la 130 kilometri nord de Miami, a anunţat biroul şerifului din comitatul Palm Beach.

"La sosirea lor, agenţii au găsit trei persoane decedate din cauza rănilor prin împuşcare", a scris poliţia pe Twitter. "Un bărbat adult, o femeie adultă şi un copil. Atacatorul se află printre persoanele decedate", a adăugat sursa fără a da detalii despre atacator.

Detectives are investigating a shooting that took place INSIDE Publix in RPB. Upon arrival deputies located three individuals deceased from gunshot wounds, one adult male, one adult female and one child. The shooter is one of the deceased. This was NOT an active shooter situation pic.twitter.com/G9KgTr3Mmp