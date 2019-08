Imigranti arestati in SUA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Autoritățile americane nu au furnizat informații despre naționalitățile muncitorilor arestați. Unii vor fi eliberați din motive umanitare, dar vor ajunge în fața instanțelor care se ocupă de imigrări.

Aici se va stabili daca ei pot sau nu sa mai ramina pe teritoriul american. Consulatul Mexicului a trimis diplomati in zona pentru a oferi asistenta eventualilor cetateni mexicani implicati in caz. Este cea mai ampla operatiune de acest tip desfasurata in ultimul deceniu in SUA. Combaterea imigratiei ilegale reprezinta un element central al politicilor presedintelui Donald Trump

