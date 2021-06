SUA: Fostul şef al Pentagonului Donald Rumsfeld a încetat din viață la 88 de ani. Este considerat principalul arhitect al războiului din Irak

"Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Donald Rumsfeld, om de stat american și soț devotat, tată, bunic și străbunic. La 88 de ani, a plecat înconjurat de familia sa în Taos, New Mexico", se arată într-o postare pe pagina de Twitter a lui Donald Rumsfeld.

"Istoria și-l va aminti pentru extraordinarele sale realizări în peste șase decenii de serviciu public, dar pentru aceia care l-au cunoscut cel mai bine și ale căror vieți au fost astfel pentru totdeauna schimbate, va fi amintit pentru dragostea pentru soția sa Joyce, pentru familie și prieteni și pentru integritatea de care a dat dovadă într-o viață dedicată țării", se mai arată în comunicatul familiei.

