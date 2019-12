Demersul din Cameră de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump, unde majoritari sunt democrații, nu are însă șanse să treacă și de Senatul american, ținând cont ca acolo republicanii au mai multe mandate. Democrații îl acuză pe Trump de obstrucționarea activității Congresului și abuz de putere. Liderul de la Casa Albă spune că e nevinovat și îi acuză pe democrați de tentativă de lovitură de stat.

Camera Reprezentanților votează punerea sub acuzare a lui Trump

Democrații susțin că Trump că ar fi încercat să forțeze conducerea Ucrainei să ancheteze o afacere de corupție, în care e implicat fiul lui Joe Biden, fostul vicepreședinte.

Hunter Biden ar fi obținut sume colosale de la ucraineni, pe vremea când tatăl său era vicepreședintele lui Barack Obama. Toate procedurile premergătoare votului de astăzi au fost derulate în secret de democrați și se bazează pe mărturiilor unor persoane care nu au informații directe.

Donald Trump, președintele SUA: "E o farsă. Toată chestia asta cu destituirea e o farsă. Vom ajunge în Senat. Nu am avut dreptul la martori, nu am avut dreptul la avocați, nu am avut dreptul la nimic în Camera Reprezentanților. E o farsă."

În mai multe orașe americane, au avut loc demonstrații coordonate în favoarea destituirii președintelui Trump.

Cele mai recente sondaje de opinie, la nivel național, arată însă că pe democrați acest gest politic îi va costa electoral. Trump are un avans față de toți democrații posibili contracandidați la Casa Albă, la alegerile de anul viitor.

Trump este al treilea președinte american pentru care se inițiază procedura de destituire. Precedentele cazuri sunt Andrew Jackson și Bill Clinton, dar au rămas în funcție, în urma votului din Senat.

