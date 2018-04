ACTUALIZARE O persoană a murit după ce bucăți de metal de la motorul de sub aripa stângă au spart un geam al aeronavei, confirmă autoritățile, citate de CNN.

Se pare că motorul a explodat. După ce geamul s-a spart, s-a produs o depresurizare puternică. O femeie aflată în apropiere a fost grav rănită, iar câțiva pasageri au tras-o din curentul care s-a creat.

Pasagerii au încercat în zadar să acopere cu haine și alte obiecte spațiul în care fusese geamul. Curentul puternic le-a tras afară.

#Breaking : @NTSB confirms 1 fatality following #Southwest1380 emergency landing in Philadelphia. https://t.co/MnXUnVMqeO pic.twitter.com/MRgasJnPQi

Avionul a început să piardă altitudine, dar piloții l-au stabilizat și au informat că se vor îndrepta spre Philadelphia.

După aterizarea în siguranță, 7 persoane au primit îngrijiri medicale pentru răni minore.

ACTUALIZARE Telejurnal 20.00 La bord se aflau 143 de pasageri și 5 membri ai echipajului.

Unul dintre călători a povestit că s-a auzit o explozie și bucăți de metal au rănit cel puțin o persoană.

View from #SkyForce10 shows window blown out of Southwest plane that made emergency landing at Philadelphia International airport. https://t.co/IkF0gEIpGa pic.twitter.com/bgiYUMcfWc