STUDIU | Volumul tranzacțiilor cu active hoteliere în România a scăzut anul trecut cu 87%

"În regiunile CEE şi SEE, Praga, Budapesta, Varşovia şi Bucureşti sunt principalele oraşe de interes pentru principalii operatori, care se arată încrezători în ceea ce priveşte redresarea pieţei, anticipând faptul că revenirea va avea loc între 2022-2023 în oraşele mai mici şi între 2023-2024 în capitale", se arată în comunicatul companiei imobiliare.



Aceasta a publicat rezultatele studiului Hospitality Operator Beat T4 2020, ce sprijină industria hotelieră şi prezintă performanţa pieţei din regiunile CEE şi SEE, incluzând România, în urma unui sondaj cu privire la preferinţele, planurile şi proiectele în curs de dezvoltare ale operatorilor hotelieri internaţionali şi regionali, activi sau interesaţi de această regiune, precum şi opinia lor cu privire la impactul Covid-19 asupra pieţei hoteliere şi a redresării acesteia.



"În România, volumul tranzacţiilor cu active hoteliere a atins în 2020 aproximativ 9,5 milioane de euro, în scădere cu 87% faţă de volumul de aproape 75 de milioane de euro din anul precedent. Această evoluţie a fost în linie cu tendinţa generală observată în CEE şi SEE. Cererea din partea investitorilor a fost întreruptă în 2020 şi mulţi proprietari au amânat procesele de vânzare planificate din cauza restricţiilor generate de COVID-19. Cu toate acestea, interesul investitorilor rămâne relativ puternic, datorită unor fundamente solide pentru o viitoare creştere a pieţei hoteliere locale, coroborată cu fluxul de capital nou preconizat din sectorul hotelier în 2021", se menţionează în comunicat.



În mod similar, din perspectiva operatorilor, Bucureştiul a fost una dintre cele mai atractive pieţe din regiunile CEE şi SEE, urmând îndeaproape pieţe mai dezvoltate precum Varşovia, Praga sau Budapesta, conform sondajului Operator Beat. Alte oraşe ţintă din România menţionate de operatorii internaţionali au fost: Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Braşov - unde prezenţa brandurilor internaţionale este scăzută.



Privind performanţa hotelieră, gradul de ocupare al hotelurilor a atins cel mai scăzut nivel, de 5,1%, în luna mai 2020, din cauza restricţiilor guvernamentale privind hotelurile şi călătoriile. Odată cu relaxarea restricţiilor, gradul de ocupare a început să crească în perioada de vară, atingând cel mai înalt nivel (17%) în septembrie 2020, înainte de a începe să scadă din nou că urmare a celui de-al doilea val de infectari cu COVID-19. Între timp, rata medie zilnică (ADR) pentru piaţa din Bucureşti a atins 68 euro în 2020.



"COVID-19 a provocat întârzieri sau chiar anulări de proiecte în regiunea CEE/SEE, ceea ce poate fi o veste bună pentru hotelieri, din perspectiva limitării creşterii ofertei şi facilitarea unei recuperări mai rapide a pieţei locale. În ciuda provocărilor din piaţa hotelieră, în Bucureşti s-au deschis noi hoteluri precum: Moxy Old Town (iulie 2020) şi Holiday Inn Bucharest Times (ianuarie 2021). În plus, proiectul aflat în curs de construcţie, precum Autograph Collection din centrul vechi sau extinderea camerelor si renovarea complexului hotelier Radisson Blu, sunt programate spre inaugurare în 2021, respectiv 2023", arată reprezentanţii companiei de consultanţă.



Potrivit sondajului Operator Beat, majoritatea operatorilor se aşteaptă la o recuperare mai rapidă a marilor oraşe regionale decât la nivel de capitale, 53% dintre respondenţi preconizând recuperarea pieţei hoteliere în 2023. Acest lucru este în conformitate cu previziunile Oxford Economics ce întrevăd o accelerare şi o deplină revenire a turismului în Bucureşti până în 2023.



În opinia reprezentanţilor Hospitality Advisor CEE & SEE, piaţa hotelieră din Bucureşti s-a dezvoltat datorită cererii din zona turismului de afaceri, iar perspectiva pieţei rămâne pozitivă pe termen lung, în pofida provocărilor actuale.

