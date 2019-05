Studiu: Utilizarea telefonului mobil la cumpărături crește cu 41% suma cheltuită

Utilizare telefon mobil / FOTO: Captură YouTube

Cumpărătorii participanţi la primul studiu din cadrul cercetării au adăugat cu 45% mai multe produse în coşul de cumpărături pe când foloseau telefonul mobil, în timp ce persoanele participante la un al doilea studiu au adăugat cu 58% mai multe produse.



O cauză posibilă ar fi aceea că utilizarea telefonului mobil are efectul de a-i distrage pe oameni de la lista de cumpărături planificată şi de la aşa-numitul comportament ''pe pilot automat'', în care clienţii urmează drumul obişnuit către produsele achiziţionate frecvent.



Vizionarea unui număr mai mare de obiecte le poate readuce în memorie necesitatea reîmprospătării stocurilor pentru anumite produse sau pur şi simplu îi inspiră să facă achiziţii suplimentare.



"Magazinele îşi făceau griji ca nu cumva clienţii să fie distraşi de la a cheltui bani atunci când folosesc telefoanele mobile, aşa că am fost uimiţi să constatăm efectul opus", a spus cercetătorul Carl-Philip Ahlbom, de la Universitatea din Bath.



"Descoperirile au fost foarte clare - cu cât timpul petrecut pe telefon este mai mare, cu atât vei cheltui o sumă mai mare. Aşa că, dacă vrei să te încadrezi în buget, lasă telefonul deoparte. Nu telefonul propriu-zis determină mai multe cumpărături, ci efectul acestuia asupra capacităţii noastre de concentrare", a adăugat el.



"Pe de altă parte, nu este neapărat un lucru rău pentru cumpărători. O vizită mai lungă şi mai pitorească prin magazine îţi poate aduce aminte de produse de care ai uitat că ai nevoie sau poţi descoperi produse care să îţi permită realizarea unui meniu mai inspirat. (...) Cumpărătorii acţionează conform unor obişnuinţe - cei mai mulţi dintre noi diversificăm lista de cumpărături cu mai puţin de 150 de produse anual, aşa că am putea să-i mulţumim telefonului mobil că împrospătează un pic lucrurile", a mai spus cercetătorul.



La studiu au mai luat parte The Stockholm School of Economics, Babson College din Massachusetts şi Universitatea din Tennessee.



În primul studiu, 294 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 73 de ani, au mers la cumpărături în patru supermarketuri din Suedia purtând ochelari pentru detectarea elementelor de mediu către care purtătorul îşi îndreaptă privirea.



Cercetătorii au cuantificat timpul petrecut în magazin, de câte ori aceştia ''s-au fixat'' asupra unui produs sau etichetă de preţ, traiectoria clientului, dacă au folosit telefonul mobil şi pentru cât timp.



Bonurile de la casele de marcat au fost folosite pentru evaluarea sumelor cheltuite.



Rezultatele au arătat că folosirea telefonului mobil creşte timpul total petrecut în magazin, lucru concretizat în mai multe obiecte cumpărate. Duce, totodată, la creşterea atenţiei pe care clienţii o acordă produselor de pe rafturi şi îi distrage de la deprinderile obişnuite.



În acest studiu, cumpărătorii care au folosit telefonul mobil au cheltuit în medie 414,40 coroane suedeze (SEK), adică 33,73 lire sterline, în comparaţie cu o sumă medie de 293, 83 SEK (23,91 lire sterline) pentru cei care nu au folosit telefonul mobil.



Aceştia au achiziţionat în medie 20,61 de produse, în comparaţie cu 14,24 şi au petrecut 17,39 minute, faţă de 12,80.



În cel de-al doilea studiu, 117 clienţi, cu vârste între 19 şi 80 de ani, aflaţi la două magazine, au fost rugaţi să se comporte în magazin aşa cum fac de obicei şi să poarte ochelarii care înregistrează elementele urmărite cu privirea.



Cei care au apelat la telefonul mobil l-au utilizat în medie 4,82% din timpul total petrecut în magazin.



La fel ca în cazul primului studiu, clienţii care utilizat telefonul mobil au petrecut mai mult timp în magazin, ceea ce a dus la mai multe cumpărături şi la o analiza mai atentă a produselor de la raft.



Acest al doilea studiu a constatat că persoanele care au utilizat telefonul mobil au cheltuit în medie 444,28 SEK (36,16 lire sterline) pentru a achiziţiona 20,85 obiecte, în comparaţie cu 314,37 SEK (25,59 lire sterline) cheltuite pentru 13,22 produse achiziţionate de cei care nu au folosit telefonul.



Cei care au folosit telefonul au stat în magazin în medie 15,37 minute, în comparaţie cu cei care nu au folosit dispozitivul mobil, care au petrecut 10,92 minute.



Cercetătorii sunt de părere că rezultatele vor fi similare şi pentru alte experienţe de cumpărare, cum ar fi magazinele de îmbrăcăminte cu preţuri mici sau medii.

Sursa: Agerpres

