STUDIU: Una din patru eleve înscrise la cursuri de cosmetică și machiaj profesional s-a întors din străinătate pentru reconversie profesională

Una din patru eleve înscrise la cursuri de cosmetică și machiaj profesional s-a întors din străinătate pentru reconversie profesională

Motivele pentru care aleg să se întoarcă în România sunt multiple, însă cel mai des invocate sunt rata ridicată de șomaj în țările de rezidență, lipsa unei predictibilități cu privire la reluarea activității în domeniile în care au lucrat până acum, costurile mai mici din România, precum și calitatea cursurilor de la noi din țară, diploma obținută în România fiind considerată un avantaj. „Raportat la 2019, atât anul trecut, cât și la începutul acestui an, am observat o creștere a solicitărilor venite din partea româncelor care s-au întors în țară fie pentru că nu mai aveau un loc de muncă în străinătate, fie cu scopul clar de a absolvi cursul de calificare în cosmetică. Am avut cursante din toată Europa, iar în grupele actuale avem eleve venite chiar din Qatar”, afirmă Daniela Blenovici, trainer cosmetică.

Certificatul de calificare în cosmetică obținut în România este recunoscut atât în țările Uniunii Europene, cât și în cele din afara spațiului comunitar. Pentru acestea din urmă, legislația națională poate să impună un examen pentru echivalare. Un avantaj al cursurilor de la noi este reprezentat de costuri, acestea fiind mult mai mici decât în străinătate. De exemplu, pentru același număr de ore, cursantele plătesc între 5.000 și 10.000 de Euro în Uniunea Europeană, comparativ cu o medie națională de 4.000 de lei. „Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. Așadar, certificatul de calificare pe care îl obțin la final le permite să înceapă imediat să lucreze atât în România, cât și în străinătate. Cursurile sunt structurate în teorie și practică și durează 6 luni. Un alt mare avantaj este că se lucrează doar cu produse profesionale și aparate de ultimă generație, fapt ce le permite o înaltă calificare. În plus, contează și actualizarea permanentă a cursurilor potrivit dinamicii științifice și inovațiilor practice din domeniul estetic”, declară dr. Manuela Răvescu, medic dermatolog și fondatorul unei școli de cosmetică și machiaj profesional.

Simona Popovici a revenit din Marea Britanie pentru un curs de calificare. Ea povestește că a ales să urmeze cursul de cosmetică în România pentru că informația este mai ușor de înțeles. „În plus, în România, avem un nivel ridicat al calității, mă refer la școală. De exemplu, am lucrat într-un salon de înfrumusețare unde erau angajate doar fete din Polonia. Ele făceau partea de cosmetică și m-au sfătuit să nu fac cursuri în Anglia, pentru că nu sunt foarte bune. Înainte de pandemie, am lucrat ca terapeut într-un salon de masaj thailandez, unde am învățat și m-am reprofilat pe thai yoga masaj”, spune Simona Popovici.

Roxana Darzins a decis să profite de timpul pe care îl petrece în țară și vrea să se recalifice înainte de a se întoarce în Suedia. „Eu lucrez în cazinou de aproape 19 ani, iar de 14 ani locuiesc în Suedia. Din cauza pandemiei, locul meu de muncă este încă închis. După aproape 19 ani de cazinou, cu multă muncă de noapte, am decis că este timpul să fac altceva. Avantajul este că pandemia mi-a adus foarte mult timp liber și oportunitatea de a face o schimbare. Într-o dimineață, m-am trezit cu ideea de a deveni cosmeticiană și am început să caut cursuri acreditate. Am vrut un curs complet și de calitate. De ce am ales să urmez acest curs în România? Pentru că de mai bine de jumătate de an sunt în România, având în vedere că locul meu de muncă este închis, și fetița mea locuiește de aproape patru ani aici, alături de părinții mei. Un alt motiv foarte important este că, în Suedia, cursurile de cosmetică sunt foarte scumpe”, a declarat Roxana Darzins.

Ținând cont de aceste aspecte, cei care organizează astfel de cursuri estimează că mai mult de 30% dintre absolvenții din acest an vor fi conaționali care vor dori să se recalifice în meserii precum cea de cosmetician, dermopigmentist, coafeză ori frizer. Potrivit Eurostat, în decembrie 2020, rata șomajului în UE a fost de 7,5%, în creștere față de 6,5%, cât a fost calculată în decembrie 2019.

