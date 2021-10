STUDIU | Un rapel cu Moderna sau Pfizer, indicat în cazul persoanelor vaccinate cu Johnson & Johnson

Vaccinare anti covid / FOTO: Shutterstock

Studiul, finanţat de Institutele Naţionale de Sănătate (NIH), a fost extrem de aşteptat în Statele Unite, deoarece examinează posibilitatea de a "amesteca" vaccinurile - adică utilizarea unui vaccin diferit pentru doza de rapel decât serul iniţial - ceea ce nu este autorizat momentan în SUA.



Studiul a fost realizat în rândul a 458 de adulţi vaccinaţi cu unul dintre cele trei vaccinuri autorizate în Statele Unite (Pfizer, Moderna şi Johnson & Johnson), timp de cel puţin 12 săptămâni.



Cele trei grupuri au fost fiecare împărţite în trei grupuri noi, pentru a primi unul dintre cele trei vaccinuri disponibile ca doză de rapel. Prin urmare, cele nouă grupuri au fost formate din aproximativ 50 de persoane fiecare.



Cercetătorii au analizat apoi nivelurile de anticorpi după 15 zile de la injectarea dozei de rapel.



La persoanele vaccinate cu serul Johnson & Johnson, nivelurile de anticorpi au crescut de patru ori după o doză de rapel cu acelaşi vaccin, de 35 de ori după un rapel cu Pfizer şi de 76 de ori după un rapel cu Moderna.



Nivelurile de anticorpi ale persoanelor vaccinate cu o primă doză de Moderna au fost de fiecare dată mai mari comparativ cu persoanele vaccinate cu o primă doză de Pfizer sau Johnson & Johnson, şi aceasta "indiferent de vaccinul administrat pentru doza de rapel", notează studiul.



În plus, "nu a fost identificată nicio problemă de siguranţă" după administrarea rapelurilor, se mai arată în studiu.



Studiul are însă câteva limitări. În primul rând, doza de rapel administrată cu Moderna a fost de 100 micrograme, dublu faţă de ceea ce compania prevede de fapt pentru doza sa de rapel.



În plus, numărul participanţilor este redus, iar răspunsul imun ar putea evolua în timp, dincolo de cele 15 zile observate în cadrul studiului.



"Este important să nu ne lăsăm duşi de val de aceste rezultate", a avertizat pe Twitter Peter Hotez, profesor la Baylor College of Medicine. Rezultatele studiilor privind o a doua doză de rapel cu Johnson & Johnson efectuate chiar de companie pe o perioadă mai lungă au fost "impresionante", a reamintit el.

