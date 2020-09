STUDIU. Un Brexit fără acord, de trei ori mai scump decât pandemia pentru Regatul Unit

Un Brexit fără un acord comercial ar putea fi de trei ori mai scump pe termen lung decât pandemia de coronavirus pentru economia britanică, avertizează marţi un studiu realizat de centrul de cercetare "The UK in a Changing Europe", citat miercuri de France Presse.

Studiul previne că impactul COVID-19 probabil va tempera sau se va trece la al doilea plan, cel al unui "no deal" la sfârşitul perioadei de tranziţie care se termină la sfârşitul lunii ianuarie.



Dar pe termen scurt, un Brexit fără acord comercial este "o veste proastă" pentru redresarea economică şi pe termen lung, va fi "mai important" decât criza sanitară.



Centrul de cercetare, care a lucrat cu London School of Economics, estimează că din cauza Brexitului, creşterea va fi mai slabă pe o perioadă lungă de timp decât ar fi fost fără ieşirea din UE.



El evaluează la 5,7% impactul asupra produsului intern brut (PIB) pe parcursul a cincisprezece ani în raport cu nivelul actual.



Aceste proiecţii sunt făcute chiar dacă este încă dificil de prevăzut care vor fi repercusiunile crizei sanitare şi efectele sale pe termen lung, în momentul în care un al doilea val apare în Europa riscând să penalizeze mai mult economia.



Prim-ministrul Boris Johnson a stabilit până la 15 octombrie termenul pentru un acord cu Bruxellesul în legătură cu relaţia post-Brexit, altfel va opta pentru un "no deal". El crede că ţara va putea prospera chiar şi în cazul unui divorţ brutal de UE, în special prin negocierea unor acorduri comerciale în lume.

