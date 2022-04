STUDIU | Trei sferturi dintre români au în plan să-şi renoveze locuinţele, în următoarele 12 luni

Trei sferturi dintre români (75%) şi-au renovat locuinţele în ultimul an, iar proporţia se va păstra şi pentru următoarele 12 luni, conform unui studiu de specialitate, publicat miercuri.

Zugrav, renovare

Datele relevă faptul că, în medie, românii realizează două lucrări de amenajare pe an, iar 59% apelează la familie şi prieteni pentru ajutor în realizarea acestui tip de renovare. De cealaltă parte, cei care angajează specialişti (35%) apelează în general la recomandări de la cunoscuţi, documentarea online fiind preferată mai degrabă de către tineri.



Pe de altă parte, echipele de muncitori calificaţi şi specialişti sunt cele mai apreciate de către beneficiarii lucrărilor de amenajări, obţinând cele mai ridicate scoruri de satisfacţie (peste opt din zece puncte) atât pentru calitatea execuţiei, cât şi pentru ritmul de lucru şi costurile totale.



Majoritatea românilor (75%) au desfăşurat proiecte de amenajare sau reparaţii în locuinţele proprii în ultimele 12 luni, cu scopul de a reîmprospăta spaţiile, pentru a schimba stilul de design şi a înlocui sistemele electrice, sanitare sau de iluminat. Amenajările au vizat spaţii precum bucătăria, dormitorul şi baia, pentru care beneficiarii au alocat un buget mediu de 6.825 de lei.



Potrivit sursei citate, în următorul an, trei din patru români plănuiesc să execute lucrări de renovare în propriile locuinţe, dar scade numărul proiectelor de amenajare faţă de anul 2021, de la două proiecte la 1,4 proiecte în 2022, în medie.



Studiul de piaţă a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 501 respondenţi, cu scopul de a releva obiceiurile generale ale românilor în privinţa investiţiilor imobiliare, a construcţiilor şi amenajărilor. Eşantionul este reprezentativ naţional pe criterii de gen, vârstă (21 - 55 ani) şi distribuţie geografică şi are o marjă de eroare +/-4,5%, la un nivel de încredere de 95%.

sursa agerpres

