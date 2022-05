STUDIU | Şase din zece români consideră că problema inflaţiei o pot rezolva prin reducerea consumului

Oameni pe stradă

În luna aprilie a acestui an, rata inflaţiei a atins un nivel record de 13,8%, depăşind prognoza de inflaţie proiectată de Banca Naţională a României (BNR) pentru anul 2022, respectiv de 12,5%.



Conform datelor centralizate de Reveal Marketing Research, atitudinea ostilă faţă de instituţiile statului capătă noi valenţe, Guvernul fiind perceput de 67% dintre români ca responsabil pentru nivelul inflaţiei din România. Atitudinea ostilă faţă de Executivul de la Bucureşti este vizibilă într-o măsură semnificativ mai mare în cazul persoanelor de peste 45 de ani (77%).



De asemenea, 42% dintre românii din mediul urban declară că sunt informaţi sau foarte informaţi cu privire la fenomenul inflaţiei, iar categoriile de persoane care se consideră mai puţin informate despre acest subiect sunt femeile (35%), persoanele sub 35 de ani (34%) şi cele cu venituri mici (35%). În acelaşi timp, aproape trei sferturi (72%) dintre respondenţi consideră că nivelul inflaţiei din România este mai mare decât cel din alte ţări, într-o mai mare măsură persoanele peste 45 de ani (88%) şi cele cu venituri ridicate (80%).



Românii intervievaţi susţin că cele mai afectate de scumpiri categorii de produse sunt alimentele (77%), combustibilul (77%) şi utilităţile (electricitate, gaz etc.) - în proporţie de 70%. Acestea se află la o distanţă semnificativă de valoare faţă de următoarea categorie de produse măsurate, respectiv materialele de construcţii, care a înregistrat un scor de 17%.



În acest context, 58% din totalul celor chestionaţi susţin că reducerea consumului ar putea rezolva problema inflaţiei, în măsuri semnificativ mai mari bărbaţii (63%), persoanele peste 55 de ani (71%), dar şi cele cu venituri ridicate (65%).



Potrivit sursei citate, o altă soluţie pentru combaterea efectelor inflaţiei este cererea unei măriri de salariu, 42% dintre românii din mediul urban preferând şi această opţiune.



Totodată, tinerii între 18 şi 24 de ani sunt cei mai puţin dispuşi să îşi schimbe stilul de viaţă şi să îşi modifice obiceiurile de consum (53%). Aceştia preferă, în mai mare măsură, cererea unei măriri de salariu (58%). Mai mult, un sfert dintre români iau în considerare şi emigrarea pentru a face faţă provocărilor economice aduse de inflaţie, alternativă menţionată în mai mare măsură de persoanele cu venituri mici.



Altă cauză a nivelului ridicat al inflaţiei sunt reprezentate şi de situaţiile de conflict sau război (60%), semnalate într-o măsură mai mare de persoanele cu venituri ridicate (70%). Următoarele două poziţii sunt ocupate de pandemie (42%) şi de marile corporaţii (31%).



Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online, în perioada 20 - 26 aprilie 2022, pe un eşantion de 1.005 persoane, din mediul urban, cu vârste de peste 18 ani, utilizatori de Internet. Eroarea maximă de eşantionare este +/-3,1%, la un nivel de încredere de 95%.



Reveal Marketing Research este o companie de cercetare de piaţă full-service, specializată în marketing research, studii sociologice, customer insight, business strategy, market development.

