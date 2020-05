STUDIU. România a fost în 2019 piaţa de asigurări din Europa Centrală şi de Est cu cea mai mare rată a daunei

Romania a fost cea mai mare rată a daunei pe segmentul auto

"Situaţia aceasta s-a accentuat anul trecut, când România a înregistrat cea mai puternică degradare a rapotului dintre daunele plătite şi primele brute subscrise, consemnând o creştere cu peste 5 puncte procentuale a valorii acestui indicator. În aceste condiţii, piaţa de asigurări auto din ţara noastră a raportat cea mai mare rată a daunei pe segmentul auto (peste 85%, atât pentru clasa RCA, cât şi pentru CASCO), cât şi rate combinate care denotă pierderi financiare importante (116,6% pentru RCA, în creştere de la 111% în 2018, respectiv 122% pentru CASCO, în creştere de la 11,3% în 2018)", se arată în studiul citat, dat publicităţii luni.



Experţii XPRIMM spun că povara daunalităţii auto creşte, în România şi Polonia, raportul daune plătite/prime brute subscrise s-a înrăutăţit cu 5, respectiv 4 puncte procentuale, deoarece aceste ţări sunt pieţe competitive, sensibile la preţ, costul reparaţiilor auto a crescut (maşini mai complexe, efecte valutare etc), rata de înnoire a parcurilor auto s-a atenuat, cel puţin pe segmentul vânzărilor de maşini noi, iar în România avem un număr mare de poliţe RCA pe termen scurt.



În clasamentul citat, România este piaţa de asigurări în care asigurările auto au impactul cel mai puternic, atât din perspectiva primelor brute subscrise, cât şi din cea a cheltuielilor cu daunele.



Conform studiului, în 'Top 5 pieţe de asigurări generale din Europa Centrală şi de Est" ţara noastră ocupa în zonă la finalul anului 2019 locul patru la categoria Asigurări generale, cu o cotă de piaţă de 6,86%, locul trei la CASCO cu 8,92% cotă de piaţă, şi locul trei la RCA cu 9,50% cotă de piaţă.



La nivelul anului 2019, asigurările CASCO au avut o pondere de 26,56% din total primele brute subscrise (PBS) pe segmentul non-life, respectiv 21,1% din total piaţă asigurări.



Procentul daunelor plătite de companiile de asigurare anul trecut a fost de aproximativ 30% totalul daunelor plătite pentru asigurări generale, în creştere cu circa 20,5% faţă de valorile similar din anul 2018 exprimate în lei.



Rata daunei în anul 2019 a fost de 86,6%, faţă de 77,03% în anul 2018, iar rata combinată de 122,11% în anul 2019, faţă de 111,37% în 2018.



Pe segmentul asigurărilor auto obligatorii RCA, rata de creştere a fost sub media segmentului non-life, de 6,52% (la valori exprimate în RON), iar ponderea în portofoliul pieţei a fost de 45,68% din PBS non-life, respective 36,3% din total piaţă.



În ceea ce priveşte daunele plătite pe poliţe RCA acestea au reprezentat 55,45% din totalul daunelor plătite pentru asigurări generale, în creştere cu circa 14,8% faţă de nivelul din 2018 exprimat în RON, iar rata daunei a fost de 85,14% în anul 2019, comparativ cu 81,96% în anul 2018.



Experţii XPRIMM apreciază că este de aşteptat ca rezultatele la jumătatea anului 2020 să arate o scădere majoră a dinamicii subscrierilor din cauza impactului major pe segmentul companiilor (flote, leasing etc.), a scăderii masive a vânzărilor de maşini pe termen mai lung, în condiţiile în care în România, în primele patru luni ale lui 2020, s-a înregistrat o scădere cu 27,5% a vânzărilor de maşini noi, iar în aprilie cu 50% faţă de 2018. De asemenea, comportamentul de consum a fost afectat de insecuritatea financiară.



În privinţa daunelor, realizatorii studiului apreciază că traficul redus a determinat scăderea numărului de accidente, dar nu a redus gravitatea acestora. "Odată cu reluarea activităţii este de aşteptat o intensificare a traficului rutier cu autoturisme personale, în special în mediul urban şi creşterea daunalităţii. Relaxarea unor reguli de siguranţă pentru transportatori în unele ţări ar putea duce la creşterea daunelor Carte Verde", spun realizatorii studiului.



Cât despre o posibilă cauză a creşterii daunalităţii autorii studiului indică creşterea costurilor de reparaţii a automobilelor, deprecierea cursului de schimb valutar şi îmbătrânirea parcului auto (creşte ponderea categoriilor de vârstă cu costuri de reparaţie mai ridicate).



Ţările cuprinse în zona definită în studiu ca Europa Centrală şi de Est (ECE) sunt: Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.



Studiul a fost realizat prin analiza datelor care provin de la autorităţile de supraveghere a asigurărilor şi de la asociaţiile profesionale ale asiguratorilor din pieţele aparţinând ECE.

