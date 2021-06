Studiu realizat de Departamentul de Psihologie Experimentală de la Universitatea Oxford: Neînvăţarea matematicii afectează dezvoltarea cerebrală a adolescenţilor

Inteligența matematică / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

Studiul, publicat de revista PNAS şi la care au participat 133 de elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, a fost realizat de Departamentul de Psihologie Experimentală de la Universitatea Oxford.



Studiul a relevat că elevii care nu învăţau matematica avea o cantitate mai mică a unui aminoacid crucial pentru plasticitatea cerebrală (acidul gamma-aminobutiric - GABA) dintr-o zonă cheie în care intervin multe funcţii cognitive importante, precum raţionamentul, rezolvarea problemelor, memorarea şi învăţarea.



Bazându-se pe cantitatea acestui aminoacid deţinută de fiecare elev, cercetătorii au putut face o deosebire clară între cei care studiau şi cei care nu învăţau matematica, indiferent de capacităţile lor cognitive.



De asemenea, cantitatea de acid gamma-aminobutiric a prognozat cu succes reuşitele în acest domeniu 19 luni mai târziu, potrivit Universităţii Oxford.



Roi Cohen Kadosh, profesor de neuroştiinţă cognitivă la Oxford a explicat că abilităţile matematice sunt asociate unei serii de avantaje legate de obţinerea unui loc de muncă, de statutul socio-economic, sau de sănătatea mentală şi cea fizică.



"Adolescenţa este o perioadă importantă din viaţă asociată unor schimbări cerebrale şi cognitive. Din păcate, a renunţa la matematică la această vârstă poate provoca o breşă între adolescenţii care abandonează această materie şi cei care continuă să o studieze", a spus el.



Acest studiu, potrivit autorilor, oferă un nou nivel de înţelegere biologică a impactului pe care îl are educaţia în dezvoltarea creierului şi a efectului reciproc între biologie şi educaţie. Însă nu toţi adolescenţii continuă să înveţe matematica, astfel încât trebuie investigate şi posibile alternative, discipline ca logica sau raţionamentul care implică aceeaşi zonă cerebrală.



"Deşi am început acest studiu înainte de pandemia de COVID-19, mă întreb cum se va repercuta lipsa accesului la educaţie, în general, şi la matematică, în particular, asupra dezvoltării cerebrale şi cognitive a copiilor şi a adolescenţilor", a mărturisit profesorul Roi Cohen Kadosh.

