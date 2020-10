STUDIU: Poluarea aerului a ucis 476.000 de nou născuți în 2019

Nou născuți

Peste 116.000 de sugari indieni au murit din cauza poluării aerului în prima lună de viaţă, iar 236.000 în Africa subsahariană, potrivit State of Global Air 2020, care foloseşte date compilate de două institute americane (Health Effects Institute şi Institute for Health Metrics and Evaluation).



Potrivit autorilor studiului, există din ce în ce mai multe dovezi care permit corelarea expunerii mamelor la poluarea aerului în timpul sarcinii cu riscul crescut de a naşte bebeluşi subponderali sau prematuri.



"Deşi există o reducere lentă şi constantă a dependenţei gospodăriilor de combustibili de proastă calitate, poluarea aerului cauzată de aceştia continuă să fie un factor-cheie în decesul acestor copii de vârstă mică", a declarat Dan Greenbaum, preşedintele Health Effects Institute.



El a menţionat că nou-născuţii din Asia de Sud şi Africa subsahariană sunt în particular vizaţi de această poluare.



În total, poluarea aerului a provocat 6,7 milioane de decese în întreaga lume în 2019, potrivit studiului, ceea ce o face a patra cauză de deces.



Autorii au menţionat că, deşi pandemia de COVID-19 a provocat numeroase decese, precum şi probleme economice şi sociale, ea avut şi un impact asupra poluării: "Multe ţări au putut avea parte de un cer albastru şi de nopţi înstelate, adesea pentru prima dată în ultimii ani". Dar aceste câştiguri sunt de scurtă durată, au avertizat cercetătorii.

sursa mediafax

